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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 17:37

Enes Batur'un kaybolan plaketini bulana vereceği para ödülü şoke etti! İddialar arttı

YouTube'da içerik paylaşarak ünlenen Enes Batur seneler önce YouTube plaketini balona bağlayarak gökyüzüne uçurmuştu. Şimdi ise plaketini bulanan büyük bir ödül vereceği iddia edildi. İddialara göre Batur, plaketi bulana milyonluk ödül verecek.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Enes Batur'un kaybolan plaketini bulana vereceği para ödülü şoke etti! İddialar arttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 17:37

Seneler önce plaketini balona bağlayarak gökyüzüne salmıştı. Nerede olduğu asla bilinmeyen plaketin bulunmasını isteyen Batur, bulan kişiye iddialara göre milyonluk ödül verecek.

ENES BATUR'UN PLAKETİNİ BULANA MİLYONLUK ÖDÜL

YouTuber , yıllar önce balona YouTube plaketini balona bağlayıp uçurmuştu. Düştüğü yerin belli olmadığı plaketi bulana ise 1 milyon TL vereceği iddia edildi.

Enes Batur'un kaybolan plaketini bulana vereceği para ödülü şoke etti! İddialar arttı

Sosyal medyada dolaşıma giren haber kısa sürede dikkat çekerken, Batur'un 100 bin abone plaketini getirene 1 milyon TL vereceği iddia edildi. İddia henüz doğrulanmazken, paylaşımlar devam ediyor.

Enes Batur'un kaybolan plaketini bulana vereceği para ödülü şoke etti! İddialar arttı

ENES BATUR PLAKETİ BULANA 1 MİLYON TL PARA VERECEK Mİ?

Paylaştığı içerikler ile adından söz ettiren Enes Batur'un yıllar önce gökyüzüne bıraktığı YouTube plaketini bulana 1 Milyon TL para ödülü vereceğine dair iddialar kısa sürede gündeme yerleşti. Henüz resmi olarak bir açıklama bulunmuyor.

Enes Batur'un kaybolan plaketini bulana vereceği para ödülü şoke etti! İddialar arttı

ENES BATUR'UN PLAKETİ NEREDE?

İçerikleri ile ünlenen Enes Batur'un YouTube plaketini bulana 1 Milyon TL para ödülü vereceğine dair iddialar günden güne artıyor. Kısa sürede gündeme gelen para ödülü şoke etti. Plaketin şu an nerede olduğu da bilinmiyor.

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ETİKETLER
#youtube
#Enes Batur
#1 Milyon Tl
#Para Ödülü
#Plaket
#Magazin
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