Enes Batur yeni evini gezdirdi! Oyun odasındaki 800 bin TL'lik hediye şaşırttı

Enes Batur'un oyun odasındaki bilgisayar sisteminin tam 800 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı. Sistemin, Unlost tarafından Tebilon iş birliğiyle hazırlandığı ve Enes Batur'a hediye edildiği belirtildi. Fenomenin yeni evindeki özel dekorasyonlar ve koleksiyon parçaları da dikkat çekerken, videoda çok sayıda markanın yer alması sosyal medyada ayrıca gündem oldu.

ENES BATUR YILLAR SONRA YENİ EVİNİ GÖSTERDİ

1998 doğumlu Enes Batur, YouTube serüvenine oyun içerikleriyle başladıktan sonra kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dijital platformlardaki başarısını sinemaya da taşıyan fenomen, 2018 yılında “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” filmiyle beyaz perdede yer aldı. Daha sonra “Enes Batur Gerçek Kahraman” filmiyle sinema macerasını sürdürdü.

2026 yılı ise Enes Batur açısından hareketli geçti. Ocak ayının sonunda hakkında çıkan yakalama kararı ve sonrasında yaşanan gözaltı süreci gündeme gelirken, fenomen mart ayında “Hayattayım Vlog” isimli videosuyla yeniden takipçilerinin karşısına çıktı. Depresyona girdiğini anlattığı videoda “Hayat amacımı kaybettim” ifadelerini kullanan Batur, ardından farklı içeriklerle YouTube kanalındaki paylaşımlarına devam etti.

SALONDA İLK DİKKAT ÇEKEN DETAY TAVAN OLDU

Yeni ev turunda ilk olarak salonunu gösteren Enes Batur, odanın en dikkat çekici bölümlerinden birinin tavan olduğunu anlattı. Gökyüzü görüntüsü verilen ışıklı tavanın özel olarak tasarlandığını belirten fenomen, salondaki dekorasyon seçimleriyle de dikkat çekti.

Odada Rick and Morty figürleri başta olmak üzere çeşitli objeler ve koleksiyon parçaları yer aldı. Salonun farklı noktalarında kullanılan aydınlatmalar da evin genel dekorasyon anlayışının önemli bir parçası olarak öne çıktı.

MUTFAK VE BALKON DA KAMERADAN KAÇMADI

Ev turunda mutfak bölümünü de takipçilerine gösteren Enes Batur'un yapay çiçeklerle yapılan dekorasyonu tercih ettiği görüldü. Daha sonra balkona geçen fenomen, yüksek katlı binadan görülen şehir ve yeşillik manzarasını takipçileriyle paylaştı.

Batur, manzarayı beğendiğini ancak balkonda henüz fazla zaman geçiremediğini de söyledi. Evin giriş bölümündeki aydınlatmalar ve dekorasyon ayrıntıları ise yeni yaşam alanında farklı tasarım unsurlarına yer verildiğini gösterdi.

800 BİN TL'LİK OYUN BİLGİSAYARI HEDİYE EDİLDİ

Ev turunun en çok konuşulan noktası ise bilgisayar odası oldu. Özel tasarımlı duvarların bulunduğu odadaki bilgisayar sisteminin hikâyesi, Unlost'un Enes Batur'un videosundan bir gün önce yayınladığı vlogda ortaya çıktı.

Unlost, Tebilon iş birliğiyle hazırlanan özel sistemin Enes Batur'a hediye edildiğini açıkladı. Sistemin değerinin 800 bin TL olduğu belirtilirken, bilgisayar odasındaki düzenleme ve ekipmanlar da ev turunun en dikkat çekici ayrıntıları arasında yer aldı.

EVDEKİ MARKALAR DA DİKKAT ÇEKTİ

Enes Batur'un yeni ev turunda yalnızca dekorasyon ve teknoloji ürünleri değil, kullanılan markalar da dikkat çekti. Video açıklamasında mobilyadan perdeye, halıdan bilgisayara kadar farklı ürün ve markalara yer verildi.

Videoda marka isimlerinin yoğun şekilde bulunması bazı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Bazı takipçiler ev turunda reklam ve ürün yerleşiminin öne çıktığını belirterek bu durumu yorumlarda tartıştı.

ENES BATUR'UN YENİ EVİ NEREDE?

Enes Batur, ev turu sırasında yeni evinin bulunduğu semti açıklamadı. Videoda görülen manzaradan evin yüksek katlı bir binada bulunduğu anlaşılırken, konumla ilgili net bir bilgi paylaşılmadı. Fenomenin yeni yaşam alanını takipçileriyle paylaşması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle 800 bin TL değerindeki bilgisayar sistemi ev turunun en çok konuşulan detayı oldu.