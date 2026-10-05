Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 16:32

Enes Batur yeni evini gezdirdi! Oyun odasındaki 800 bin TL'lik hediye şaşırttı

YouTube kariyerine oyun videolarıyla başlayan Enes Batur, bir süredir uzak kaldığı ekranlara dönüşünün ardından bu kez yeni eviyle gündeme geldi. Ünlü fenomen, “Yeni Ev Vlog” başlıklı videosunda 4+1 evinin kapılarını açarak salonundan yatak odasına, mutfağından bilgisayar odasına kadar birçok bölümü takipçilerine gösterdi. Ev turunda en çok dikkat çeken detay ise oyun odasında yer alan özel tasarım bilgisayar sistemi oldu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Enes Batur yeni evini gezdirdi! Oyun odasındaki 800 bin TL'lik hediye şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 16:32

'un oyun odasındaki bilgisayar sisteminin tam 800 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı. Sistemin, Unlost tarafından Tebilon iş birliğiyle hazırlandığı ve Enes Batur'a hediye edildiği belirtildi. Fenomenin yeni evindeki özel dekorasyonlar ve koleksiyon parçaları da dikkat çekerken, videoda çok sayıda markanın yer alması sosyal medyada ayrıca gündem oldu.

ENES BATUR YILLAR SONRA YENİ EVİNİ GÖSTERDİ

1998 doğumlu Enes Batur, YouTube serüvenine oyun içerikleriyle başladıktan sonra kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dijital platformlardaki başarısını sinemaya da taşıyan fenomen, 2018 yılında “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” filmiyle beyaz perdede yer aldı. Daha sonra “Enes Batur Gerçek Kahraman” filmiyle sinema macerasını sürdürdü.

Enes Batur yeni evini gezdirdi! Oyun odasındaki 800 bin TL'lik hediye şaşırttı

2026 yılı ise Enes Batur açısından hareketli geçti. Ocak ayının sonunda hakkında çıkan yakalama kararı ve sonrasında yaşanan gözaltı süreci gündeme gelirken, fenomen mart ayında “Hayattayım Vlog” isimli videosuyla yeniden takipçilerinin karşısına çıktı. Depresyona girdiğini anlattığı videoda “Hayat amacımı kaybettim” ifadelerini kullanan Batur, ardından farklı içeriklerle YouTube kanalındaki paylaşımlarına devam etti.

Enes Batur yeni evini gezdirdi! Oyun odasındaki 800 bin TL'lik hediye şaşırttı

SALONDA İLK DİKKAT ÇEKEN DETAY TAVAN OLDU

Yeni ev turunda ilk olarak salonunu gösteren Enes Batur, odanın en dikkat çekici bölümlerinden birinin tavan olduğunu anlattı. Gökyüzü görüntüsü verilen ışıklı tavanın özel olarak tasarlandığını belirten fenomen, salondaki dekorasyon seçimleriyle de dikkat çekti.

Odada Rick and Morty figürleri başta olmak üzere çeşitli objeler ve koleksiyon parçaları yer aldı. Salonun farklı noktalarında kullanılan aydınlatmalar da evin genel dekorasyon anlayışının önemli bir parçası olarak öne çıktı.

Enes Batur yeni evini gezdirdi! Oyun odasındaki 800 bin TL'lik hediye şaşırttı

MUTFAK VE BALKON DA KAMERADAN KAÇMADI

Ev turunda mutfak bölümünü de takipçilerine gösteren Enes Batur'un yapay çiçeklerle yapılan dekorasyonu tercih ettiği görüldü. Daha sonra balkona geçen fenomen, yüksek katlı binadan görülen şehir ve yeşillik manzarasını takipçileriyle paylaştı.

Batur, manzarayı beğendiğini ancak balkonda henüz fazla zaman geçiremediğini de söyledi. Evin giriş bölümündeki aydınlatmalar ve dekorasyon ayrıntıları ise yeni yaşam alanında farklı tasarım unsurlarına yer verildiğini gösterdi.

Enes Batur yeni evini gezdirdi! Oyun odasındaki 800 bin TL'lik hediye şaşırttı

800 BİN TL'LİK OYUN BİLGİSAYARI HEDİYE EDİLDİ

Ev turunun en çok konuşulan noktası ise bilgisayar odası oldu. Özel tasarımlı duvarların bulunduğu odadaki bilgisayar sisteminin hikâyesi, Unlost'un Enes Batur'un videosundan bir gün önce yayınladığı vlogda ortaya çıktı.

Unlost, Tebilon iş birliğiyle hazırlanan özel sistemin Enes Batur'a hediye edildiğini açıkladı. Sistemin değerinin 800 bin TL olduğu belirtilirken, bilgisayar odasındaki düzenleme ve ekipmanlar da ev turunun en dikkat çekici ayrıntıları arasında yer aldı.

Enes Batur yeni evini gezdirdi! Oyun odasındaki 800 bin TL'lik hediye şaşırttı

EVDEKİ MARKALAR DA DİKKAT ÇEKTİ

Enes Batur'un yeni ev turunda yalnızca dekorasyon ve teknoloji ürünleri değil, kullanılan markalar da dikkat çekti. Video açıklamasında mobilyadan perdeye, halıdan bilgisayara kadar farklı ürün ve markalara yer verildi.
Videoda marka isimlerinin yoğun şekilde bulunması bazı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Bazı takipçiler ev turunda reklam ve ürün yerleşiminin öne çıktığını belirterek bu durumu yorumlarda tartıştı.

ENES BATUR'UN YENİ EVİ NEREDE?

Enes Batur, ev turu sırasında yeni evinin bulunduğu semti açıklamadı. Videoda görülen manzaradan evin yüksek katlı bir binada bulunduğu anlaşılırken, konumla ilgili net bir bilgi paylaşılmadı. Fenomenin yeni yaşam alanını takipçileriyle paylaşması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle 800 bin TL değerindeki bilgisayar sistemi ev turunun en çok konuşulan detayı oldu.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Enes Batur 3 yıl sonra döndü, 6 milyon TL İddialarını yalanladı! “Kazancım 81 Bin TL”
Yasaklı maddeden gözaltına alınan Enes Batur geri dönüyor! Yıllar sonra ilk videosunu paylaştı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Enes Batur
#Unlost
#Tebilon
#Hayal Mi Gerçek Mi
#Gerçek Kahraman
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.