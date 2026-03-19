Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Enes Batur 3 Yıl sonra döndü, 6 milyon TL İddialarını yalanladı: “Kazancım 81 Bin TL”

Ünlü YouTuber Enes Batur, yaklaşık 3 yıl aranın ardından kanalına yeni bir video yükledi. Enes Batur'un videosu kısa sürede 10 milyon görüntülenmeyi geçince kazancı da konuşulmaya başlandı. 24 saatte 6 milyon TL kazandığı iddialarına cevap veren Enes Batur gerçek kazancını dekontuyla birlikte paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 09:25

Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü YouTuber Enes Batur, cuma günü uzun bir video paylaştı. 3 yıldır neler yaptığından, psikolojik durumdan bahseden Enes Batur, paylaşımına. “Hayattayım” adını verdi. Videosuyla platforma geri dönen Batur, kazancıyla ilgili çıkan haberlere de açıklık getirdi.

ENES BATUR'UN 24 SAATTE SERVET KAZANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yayınlandığı ilk 24 saat içinde 10 milyon görüntülenme elde eden video, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi. Ayrıca Enes Batur'un 24 saatte elde ettiği kazanç da gündeme geldi.

Enes Batur 3 Yıl sonra döndü, 6 milyon TL İddialarını yalanladı: “Kazancım 81 Bin TL”

ENES BATUR GERÇEK KAZANCINI PAYLAŞTI

24 saatte 6 milyon TL kazandığı söylenen Enes Batur, yayınladığı kısa videoda iddiaları yalanlayarak 'Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor' dedi. "Kazancımla alakalı hep yanlış bilgi dolaşıyor" diyen Enes Batur bağışlardan 81 bin 193 TL kazandığını söyledi.

Enes Batur 3 Yıl sonra döndü, 6 milyon TL İddialarını yalanladı: “Kazancım 81 Bin TL”

Videodan yüksek paralar kazanmadığını söyleyen Enes Batur, “24 saatte 6 milyon kazandı haberine şok oldum. Yani tabii ki doğru değil, o kadar kazanamam. 81.193 lira kazandım.” dedi. 17 buçuk milyon aboneye ulaşan Enes Batur, son videosundan sonra 800 bin yeni abone kazandığını da açıkladı.

Enes Batur 3 Yıl sonra döndü, 6 milyon TL İddialarını yalanladı: “Kazancım 81 Bin TL”
ETİKETLER
#sosyal medya
#youtube
#Psikolojik Durum
#Enes Batur
#Kazanç Iddiaları
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.