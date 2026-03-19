Enes Batur 3 Yıl sonra döndü, 6 milyon TL İddialarını yalanladı: “Kazancım 81 Bin TL”

Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü YouTuber Enes Batur, cuma günü uzun bir video paylaştı. 3 yıldır neler yaptığından, psikolojik durumdan bahseden Enes Batur, paylaşımına. “Hayattayım” adını verdi. Videosuyla platforma geri dönen Batur, kazancıyla ilgili çıkan haberlere de açıklık getirdi.

ENES BATUR'UN 24 SAATTE SERVET KAZANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yayınlandığı ilk 24 saat içinde 10 milyon görüntülenme elde eden video, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi. Ayrıca Enes Batur'un 24 saatte elde ettiği kazanç da gündeme geldi.

ENES BATUR GERÇEK KAZANCINI PAYLAŞTI

24 saatte 6 milyon TL kazandığı söylenen Enes Batur, yayınladığı kısa videoda iddiaları yalanlayarak 'Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor' dedi. "Kazancımla alakalı hep yanlış bilgi dolaşıyor" diyen Enes Batur bağışlardan 81 bin 193 TL kazandığını söyledi.

Videodan yüksek paralar kazanmadığını söyleyen Enes Batur, “24 saatte 6 milyon kazandı haberine şok oldum. Yani tabii ki doğru değil, o kadar kazanamam. 81.193 lira kazandım.” dedi. 17 buçuk milyon aboneye ulaşan Enes Batur, son videosundan sonra 800 bin yeni abone kazandığını da açıkladı.