Engin Polat dolandırıcılık suçundan beraat etti

04 Şubat 2025 16:29 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:29

Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müvekkilinin 'Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması' suçunun öncül suçu olarak öngörülen 'Dolandırıcılık Suçu'ndan beraat ettiğini duyurdu.

Kara para aklama iddialarının ardından Dilan Polat ile beraber tutuklu yargılanan Engin Polat 10 ay kaldığı cezaevinden 10 Eylül 2024 tarihinde tahliye oldu. Engin Polat son paylaşımında ise avukatının açıklamasını sayfasına ekleyerek, 'Dolandırıcılık Suçu'ndan beraat ettiğini duyurdu.

ENGİN POLAT BERAAT ETTİĞİNİ DUYURDU

Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Engin Polat'a verilen beraat kararını duyurdu. Horoz, yaptığı paylaşımda Engin Polat'a verilen beraat kararını "Kamuoyunun Bilgisine, Müvekkilim Engin Polat, Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçunun öncül suçu olarak öngörülen Dolandırıcılık Suçuna ilişkin yapılan yargılama sürecinin sonunda bugün BERAAT etmiştir" sözleriyle duyurdu.

Engin Polat, paylaşılan yazıyı sayfasına ekleyerek, "Çok şükür" notunu düştü. Dilan Polat ise "Çok sevindim. Duygularımı söylemek istiyorum. Gerçekten çok mutluyum. Benimle bu sevinci paylaşanlara çok teşekkür ederim. Bu dava bir kaç ay önce açıldı. Cezaevinde yatan biri hiç bilmediğimiz biri ifade veriyor. 'Engin Polat beni kandırdı. 600 bin lira paramı aldı' diye ifade veriyor ve dava açılıyor" diyerek süreci anlattı.