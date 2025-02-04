Seda Sayan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde! 'Ünlülerin tefecisi' operasyonunda ifade verdi

04 Şubat 2025 14:33 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 14:47

Ünlülerin tefecisi olarak bilinen Ö.B.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, ünlü sanatçı Seda Sayan da mağdurlar arasında yer alırken, ünlü şarkıcı eşiyle birlikte "mağdur" sıfatıyla polise ifade verdi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda tefecilik suçuna karıştıkları anlaşılan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında 1 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, kamuoyunda "ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Ö.B.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. İncelenen dosyadan şarkıcı Seda Sayan da çıktı.

ÜNLÜLERİN TEFECİSİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Israrlı şekilde rahatsız edilen, ikamet ve iş yerine kalabalık grupla gelip tehdit edilen K.A.'nın mağdur olarak yaptığı suç duyurusu üzerine harekete geçen polis, Şişli'de bir işletmeye "müşteri" kılığında suçüstü yaptı. Söz konusu işletmede bulunan Z.B., "tefecilik" ve "nitelikli tehdit" suçlarının faili olduğu yönünde bulgular elde edilerek gözaltına alındı. Adreste tefecilik suçuna konu senetler, faizli borç ilişkisine girilen çok sayıda şahsın yer aldığı isim listesi, tefecilik suçuna konu ödemelerin takibinin sağlandığı ayrıntılı excel dokümanları ele geçirildi ve dijital materyallere el konuldu.

SEDA SAYAN İFADE VERDİ

Şüpheliye ait dijital malzemelerin incelemelerinde Z.B.'nin yüksek faiz karşılığı borç verdiği birçok mağdurla ilgili listenin olduğu anlaşıldı. Kimlik bilgileri saptanan zanlılar emniyete götürüldü. Soruşturma çerçevesinde iki mağdurun ifadesinde, Z.B.'nin, kamuoyunda sanatçıların tefecisi olarak bilinen Ö.B.'nin kardeşi olduğu ve ortak tefecilik yaptıkları anlaşılırken, 2009-2014 tarih aralığında ikisinden de tefe karşılığı borç para alıp ödedikleri kaydedildi.

Yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında tefecilik suçuna konu olabileceği değerlendirilen senet, el yazılı notlar ve kullanımlarında olan dijital materyaller ele geçirildi. Bu kapsamda Ö.B.'nin evindeki aramada ele geçen belgelerde, ünlü sanatçının da mağdur kişiler arasında olduğu ileri sürüldü. 3 Şubat Pazartesi günü adli makamlara sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, soruşturma dosyasında "mağdur" olarak yer alan ünlü sanatçı Seda Sayan, polise ifade verdi. Seda Sayan ifade vermeye eşi Çağlar Ökten ile beraber geldi.