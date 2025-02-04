Ünlülerin tefecisi yakalandı! Dosyadan Seda Sayan çıktı: 7.5 milyon TL detayı

04 Şubat 2025 10:36 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:38

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturmada "Ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Örfi Bilgen ve beraberindeki 3 kişi gözaltına alındı. İncelenen dosyada şarkıcı Seda Sayan da çıktı.

Ziyadin Bilgi isimli kişinin ısrarlı şekilde rahatsız edilen, ikamet ve iş yerine kalabalık grupla gelip tehdit edilen Kadir A.'nın şikayeti üzerine Mali Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturmada "Ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Örfi Bilgen ve beraberindeki 3 kişi gözaltına alındı. İncelenen dosyada Seda Sayan adına bir dosya hazırlandığı ve imzasız bir şekilde bulunduğu belirlendi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Dijital materyal ön incelemesinde, Ziyadin Bilgi'nin tefe karşılığı borç verdiği birçok mağdurla ilgili listenin olduğu görülerek, açık kimliği tespit edilebilenler Şube Müdürlüğüne davet edildi. 2 mağdur şahsın verdiği ifadesinde Ziyadin Bilgi'nin, kamuoyunda sanatçıların tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgi'nin kardeşi olduğu, birlikte tefecilik yaptıkları, 2009-2014 tarih aralığında ikisinden de tefe karşılığı borç para alıp ödediklerini belirttiler. Emniyette ifadeleri alınan toplam dört şüpheli adliyeye getirilerek ifadeleri alındı. Savcılık şüphelileri tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

TEFECİ DOSYASINDAN SEDA SAYAN ÇIKTI

Alınan ifadelerin ardından aralarında Örfi Bilgin'in de olduğu müştekinin ifadesinde geçen diğer tefecilik şüphelileri beraberinde toplam (3) şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet ve işyeri aramalarında tefecilik suçuna konu olabileceği değerlendirilen senet, el yazılı notlar ve kullanımlarında olan dijital materyaller ele geçirildi. Bu kapsamda Örfi Bilgin'in ikamet aramasında ele geçen belgelerde; Örfi BİLGİN ve Seda SAYAN'a imza açılan fakat imzasız bir sözleşme evrakında 7.5 MİLYON TL borç alan Seda SAYAN'ın yıl boyu aylık 2 MİLYON TL ödeme yapacağı, ödemelerin 2.5 MİLYON TL miktarının resmi, 5 MİLYON TL miktarının gayriresmi şekilde Seda SAYAN'a teslim edileceği yönünde ibarelerin yer aldığı tespit edildi. Ayrıca A5 formatında bir kağıtta el yazısıyla bahse konu sözleşmenin yıllık %50 ilave faizle 2023+4 yıl daha devam edeceği yönünde metnin bulunduğu ve metnin Seda SAYAN ve Örfi BİLGİN tarafından ıslak imzayla imzalandığı belirlendi.