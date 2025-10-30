Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı: Inter haftayı kayıpsız geçti!

Serie A'nın 9. haftasında Inter, Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti. Esasen ise mavi siyahlılar, bu zaferle birlikte 18 puana ulaştı ve lider Napoli'yi takip etme yolunda hata yapmadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'DE DÜMENE GEÇTİ

Fiorentina'nın maçın son yarım saatine kadar direndiği karşılaşmada, Hakan Çalhanoğlu 66. dakikada sahneye çıktı ve ceza sahası dışından harika bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi! Ardından ise Petar Susic (71) skoru arttırırken, en nihayetinde ise Hakan Çalhanoğlu (88-P) yine gol attı ve maç 3-0 Inter lehine sonuçlandı.

SERIE A'DA ZİRVE KARIŞIK

İtalya'da Napoli 21 puan ile liderlik koltuğunda otururken, ikinci sıradaki Roma'da da yine 21 ve üçüncü basamaktaki Inter'de ise 18 puan bulunuyor.