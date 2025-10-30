Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı: Inter haftayı kayıpsız geçti!

Serie A'da Inter ile Fiorentina sahaya çıktı. Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı gecede, ev sahibi adına kritik bir galibiyet geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı: Inter haftayı kayıpsız geçti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 00:50
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 00:50

'nın 9. haftasında Inter, 'yı 3-0 mağlup etti. Esasen ise mavi siyahlılar, bu zaferle birlikte 18 puana ulaştı ve lider Napoli'yi takip etme yolunda hata yapmadı.

https://x.com/Inter/status/1983649452972999064

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'DE DÜMENE GEÇTİ

Fiorentina'nın maçın son yarım saatine kadar direndiği karşılaşmada, 66. dakikada sahneye çıktı ve ceza sahası dışından harika bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi! Ardından ise Petar Susic (71) skoru arttırırken, en nihayetinde ise Hakan Çalhanoğlu (88-P) yine gol attı ve maç 3-0 Inter lehine sonuçlandı.

Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı: Inter haftayı kayıpsız geçti!

SERIE A'DA ZİRVE KARIŞIK

İtalya'da Napoli 21 puan ile liderlik koltuğunda otururken, ikinci sıradaki Roma'da da yine 21 ve üçüncü basamaktaki Inter'de ise 18 puan bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı: Inter haftayı kayıpsız geçti!

Sıkça Sorulan Sorular

INTER'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?
Cristian Chivu, 2025 Haziran'ından bu yana mavi siyahlıları çalıştırıyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kenan Yıldız sahne aldı: Juventus haftalar sonra kazandı!
Arda Turan için zor zamanlar: Shakhtar Donetsk kupadan elendi!
ETİKETLER
#Futbol
#serie a
#fiorentina
#hakan çalhanoğlu
#transfermarkt
#internet sitesi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.