Arda Turan için zor zamanlar: Shakhtar Donetsk kupadan elendi!

Ukrayna Kupası son 16 turunda Dinamo Kiev ile Shakhtar Donetsk karşılaştı. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

ARDA TURAN İÇİN ZOR ZAMANLAR

Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Diğer taraftaysa Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i, son 5 maçında 3. mağlubiyetini aldı. İlave olarak da genç hocanın, dönemsel krize nasıl bir formül uygulayacağı Ukrayna basınında tartışma konusu oldu.

SHAKHTAR DONETSK ÖNE GEÇTİ AMA KORUYAMADI

48. dakikada Luca Meirellles ile 1-0 öne geçen Arda Turan'ın öğrencileri, 72 ve 79'da arka arkaya yediği gollerle birlikte 2-1 mağlup oldu.