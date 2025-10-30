Arda Turan için zor zamanlar: Shakhtar Donetsk kupadan elendi!

Kategoriler
Ukrayna Kupası son 16 turunda Dinamo Kiev ile Shakhtar Donetsk karşılaştı. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.
Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Diğer taraftaysa Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i, son 5 maçında 3. mağlubiyetini aldı. İlave olarak da genç hocanın, dönemsel krize nasıl bir formül uygulayacağı Ukrayna basınında tartışma konusu oldu.
48. dakikada Luca Meirellles ile 1-0 öne geçen Arda Turan'ın öğrencileri, 72 ve 79'da arka arkaya yediği gollerle birlikte 2-1 mağlup oldu.