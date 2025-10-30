Menü Kapat
19°
Arda Turan için zor zamanlar: Shakhtar Donetsk kupadan elendi!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda havlu attı. Esasen ise turuncu siyahlılar, Dinamo Kiev deplasmanında da aradığını bulamadı ve son 5 maçta 3. kez kaybetmiş oldu.

Arda Turan için zor zamanlar: Shakhtar Donetsk kupadan elendi!
Ukrayna Kupası son 16 turunda ile karşılaştı. yönetimindeki Shakhtar, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

Arda Turan için zor zamanlar: Shakhtar Donetsk kupadan elendi!

ARDA TURAN İÇİN ZOR ZAMANLAR

Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Diğer taraftaysa Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i, son 5 maçında 3. mağlubiyetini aldı. İlave olarak da genç hocanın, dönemsel krize nasıl bir formül uygulayacağı Ukrayna basınında tartışma konusu oldu.

Arda Turan için zor zamanlar: Shakhtar Donetsk kupadan elendi!

SHAKHTAR DONETSK ÖNE GEÇTİ AMA KORUYAMADI

48. dakikada Luca Meirellles ile 1-0 öne geçen Arda Turan'ın öğrencileri, 72 ve 79'da arka arkaya yediği gollerle birlikte 2-1 mağlup oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN LİGDE NE DURUMDA?
Shakhtar Donetsk, 10. hafta itibarıyla Ukrayna Premier Ligi'nde lider konumunda yer alıyor.
