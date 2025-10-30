Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Mehmet Demirkol'dan hakem skandalına net yorum: İngiltere örneğini verdi!

Mehmet Demirkol'dan hakem sürecine dair çarpıcı açıklamalar geldi. Socrates YouTube kanalında hakemlerin bahis sürecini değerlendiren spor yorumcusu Mehmet Demirkol, İngiltere örneği üzerinden 'liglere ara verilmeli' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mehmet Demirkol'dan hakem skandalına net yorum: İngiltere örneğini verdi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 00:10

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili flaş açıklamaları gündemine adeta bomba gibi düşmüştü. An itibarıyla ise Mehmet Demirkol, hakemlerin karıştıkları bahis skandalına dair kritik bir yaklaşımda bulundu.

Mehmet Demirkol'dan hakem skandalına net yorum: İngiltere örneğini verdi!

MEHMET DEMİRKOL'DAN HAKEM SÜRECİNE DAİR İNGİLTERE ÇIKIŞI!

"Konu bu kadar ciddiyse, liglerin durması gerektiği kanaatindeyim. Savcılıkta araştırma devam ediyormuş, nereye varır bilmiyoruz. Bu sırada liglerin devam etmesinin bir mantığı yok. Bu durumun dezavantajları neler? Bizim ekmek paramız. Ekmek paramızdan olacağız, yapacak bir şey yok. Margaret Thatcher, İngilizleri 5 yıl yollamadı. Avrupa'ya göndermediler. Bir sorun varsa, ki en büyük sorun muhakeme kısmında zaten ve bu inanılmaz bir şey. Bu ligin en azından birkaç hafta durması lazım! Evet hepimiz etkileneceğiz ama bu işler böyle. Birkaç hafta konusu da geçici bir çözüm olur, belki bu arada parayı bastırır ve en iyi yabancı hakemleri transfer edersin. Tabii alt liglerde nasıl olacak, asıl problem oralarda... Şunu da söyleyelim. Şu ana kadar açıklananlarda kabahat var, suç yok henüz. Zamanla göreceğiz ayrıntıları. Yani kendi maçlarını ya da arkadaşlarının maçlarını ayarlamaya yönelik bir sevk olmadı."

Mehmet Demirkol'dan hakem skandalına net yorum: İngiltere örneğini verdi!

HAKEM OLAYI TAM OLARAK NEDİR?

Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; 27 Ekim Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu ve 152'sinin de aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı. Ayrıca aktif şekilde bahis oynadığı söylenen hakemlerin yedisi üst klasman hakem, 15'i üst klasman yardımcı hakem, 36'sı klasman hakem ve 94'ü de klasman yardımcı hakem olarak duyurulmuştu.

Mehmet Demirkol'dan hakem skandalına net yorum: İngiltere örneğini verdi!

PFDK'YA SEVK EDİLEN YEDİ ÜST KLASMAN HAKEMİ:

  • Egemen Artun
  • Mehmet Ali Özer
  • Melih Kurt
  • Muhammed Selim Özbek
  • Seyfettin Alper Yılmaz
  • Yunus Dursun
  • Zorbay Küçük

Sıkça Sorulan Sorular

TFF'DE TOPLAMDA KAÇ TANE ÜST KLASMAN HAKEMİ VAR?
TFF'de kayıtlı 54 üst klasman hakemi bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de gündem Napoli'nin yıldızı: Transferde dev hamle!
Volkan Demirel'den İlhan Cavcav sözleri: "Bu tesisin kapısından girdikten sonra hissettim"
ETİKETLER
#Spor
#tff
#Hakem Skandalı
#Bahis Yasaklığı
#Mehmet Demirkol
#Lig Durması
#Spor Gündemi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.