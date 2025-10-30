Mehmet Demirkol'dan hakem skandalına net yorum: İngiltere örneğini verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili flaş açıklamaları spor gündemine adeta bomba gibi düşmüştü. An itibarıyla ise Mehmet Demirkol, hakemlerin karıştıkları bahis skandalına dair kritik bir yaklaşımda bulundu.

MEHMET DEMİRKOL'DAN HAKEM SÜRECİNE DAİR İNGİLTERE ÇIKIŞI!

"Konu bu kadar ciddiyse, liglerin durması gerektiği kanaatindeyim. Savcılıkta araştırma devam ediyormuş, nereye varır bilmiyoruz. Bu sırada liglerin devam etmesinin bir mantığı yok. Bu durumun dezavantajları neler? Bizim ekmek paramız. Ekmek paramızdan olacağız, yapacak bir şey yok. Margaret Thatcher, İngilizleri 5 yıl yollamadı. Avrupa'ya göndermediler. Bir sorun varsa, ki en büyük sorun muhakeme kısmında zaten ve bu inanılmaz bir şey. Bu ligin en azından birkaç hafta durması lazım! Evet hepimiz etkileneceğiz ama bu işler böyle. Birkaç hafta konusu da geçici bir çözüm olur, belki bu arada parayı bastırır ve en iyi yabancı hakemleri transfer edersin. Tabii alt liglerde nasıl olacak, asıl problem oralarda... Şunu da söyleyelim. Şu ana kadar açıklananlarda kabahat var, suç yok henüz. Zamanla göreceğiz ayrıntıları. Yani kendi maçlarını ya da arkadaşlarının maçlarını ayarlamaya yönelik bir sevk olmadı."

HAKEM OLAYI TAM OLARAK NEDİR?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; 27 Ekim Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu ve 152'sinin de aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı. Ayrıca aktif şekilde bahis oynadığı söylenen hakemlerin yedisi üst klasman hakem, 15'i üst klasman yardımcı hakem, 36'sı klasman hakem ve 94'ü de klasman yardımcı hakem olarak duyurulmuştu.

PFDK'YA SEVK EDİLEN YEDİ ÜST KLASMAN HAKEMİ:

Egemen Artun

Mehmet Ali Özer

Melih Kurt

Muhammed Selim Özbek

Seyfettin Alper Yılmaz

Yunus Dursun

Zorbay Küçük