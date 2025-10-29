Volkan Demirel'den İlhan Cavcav sözleri: "Bu tesisin kapısından girdikten sonra hissettim"

Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu'yla yollarını ayırdıktan sonra yeni antrenör olarak Volkan Demirel ile anlaştı. Esasen ise kırmızı siyahlılar ile yeni bir döneme başlayan Volkan Demirel, takıma dair genel bir analiz yaptı.

VOLKAN DEMİREL'DEN İLHAN CAVCAV SÖZLERİ

"Cumhuriyetin parlayan yıldızı Gençlerbirliği Spor Kulübü'müzün de 102. yılındayız ve bana bu imkânı verdikleri için hem başkanıma, hem yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği'ni dışarıdan çok iyi biliyordum ama içeriye girdikten sonra, bu tesisin kapısından girdikten sonra bir ruhu yansıttığını gerçekten iliklerime kadar hissettim. Hangi ruh bu? İlhan Cavcav ruhu. Rahmetli İlhan başkanımı buradan saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Ailesine de selamlarımı iletmek istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum."

HÜSEYİN EROĞLU'NA TEŞEKKÜR

"Hüseyin hocama da teşekkür etmek istiyorum. Bu takımı 1. Lig'den buralara kadar taşıdı. Bugün bismillah diyeceğiz, çıkacağız, takımdaki arkadaşları tanıyacağız. Bildiğim çok oyuncu var, hatta kardeşlerini tanıdığım arkadaşlar var. Daha önce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız var. Bizim Türk futboluna kattığımız arkadaşlarımız var. İnşallah hep beraber istenilen yere gelmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi vermek için buradayız, hazırız."

GENÇLERBİRLİĞİ KADROSUNUN ANALİZİ

"Biz de bu kadroyla; bu takımı ne kadar daha ileri taşıyabiliriz, ne kadar daha iyi işler yapabiliriz onu düşüneceğiz. İki üç gündür çok yoğun çalışıyorum, hem ben hem ekibim. Öncesinde de izlediğim kadarıyla fikrim vardı. Transfer dönemlerinde izlediğim, çok takip ettiğim oyuncular var. Elimde sihirli değnek yok. Kadroyu en iyi şekilde değerlendirip ona göre iyi bir oyun sergileyeceğiz. Çünkü puana ihtiyacımız var. İlk maçta da bunu inşallah alarak yolumuza devam edeceğiz. Ondan sonrasında artık sorunları çöze çöze ilerlemeye başlayacağız. Belki skor olarak istenilen yerde olunmadı ama oyuna baktığımda; ben bütün oynadığımız maçları izledim, son dakikada yenilen goller var, son dakikalarda kaçırdığımız goller var, son dakikada kaçırdığımız penaltı var. Aslında şu an 4-5 puan daha toplayabilecek bir takım vardı. İlk 5 haftayı saymıyorum, orada tabii ki transferlerin geç gelmesi etkiledi. Ama transferler geldikten sonra bir ivme gösteren Gençlerbirliği'ni hep beraber izledik. Biz şimdi zaten kadronun genişliğini ve kadrodaki oyuncuların yapısını bildiğimiz için buraya gelirken şunu da düşünerek geldik. Burada çok büyük bir aile var."

ALTYAPI MESAJI

"Altyapıda yaklaşık 1500 futbolcu var. 1500 oyuncu demek, çok büyük bir futbol akademisi demek. Belki Türkiye'nin bir numaralı yeri bu anlamda. Bana göre başarı, bir futbolcuya dokunmaktır. Bir futbolcuyu Türk futboluna kazandırmaktır."