Fenerbahçe'de gündem Napoli'nin yıldızı: Transferde dev hamle!

Fenerbahçe'de Frank Anguissa transferi için çalışmalar başladı. Halihazırdaki orta sahanın performansından memnun olmayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Frank Anguissa için menajerlik süreci yürütecek.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SÜRPRİZ: FRANK ANGUISSA TRANSFERİ!

Fenerbahçe'nin orta sahaya iki tane transfer yapmak istediği dönemde, ilk isim olan Frank Anguissa öne çıkarıldı! Esasen ise Sebastian Szymanski ve Fred gibi yıldızların inişli çıkışlı performanslarına çare arayan yönetim, orta saha bölgesi özelinde ciddi takviyeler yapmak için planlamalara girişti. Son olarak da Fenerbahçe'nin, Ocak ayı itibarıyla en az bir yıldız ama uzun vadede ise iki yıldız takviyesi yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ FRANK ANGUISSA'YI GALATASARAY DA İSTİYOR

Galatasaray'ın da kadro güçlendirme seçenekleri arasında yer alan Frank Anguissa, Napoli'den ayrılmaya ve yüklü bir maaş ile yeni bir kontrat yapmaya olumlu yaklaşıyordu. Zira 29 yaşındaki Kamerunlu, İtalya ekibiyle son imzaladığı sözleşmede istediği rakamları alamamış ve süreç basına yansımıştı.

FENERBAHÇE'NİN FRANK ANGUISSA TRANSFERİNDE BONSERVİS KRİTİĞİ

Napoli ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Frank Anguissa'nın, güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ayrıca da mavi beyazlılar, yetenekli orta sahaya kadroya katmak için 2022 yazında Fulham'a 16 milyon Euro bonservis ödemişti.

FRANK ANGUISSA VE NAPOLI PERFORMANSI

İtalya ekibinin uzun bir aradan sonra gelen Serie A şampiyonluklarında pay sahibi olan Frank Anguissa, bugüne kadar Napoli ile 165 maça çıkmış ve 15 gol ile 20 asistlik skor üretmişti.