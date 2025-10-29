Kenan Yıldız sahne aldı: Juventus haftalar sonra kazandı!

Juventus, Serie A'nın 9. hafta maçında Udinese'yi 3-1 ile geçti. Siyah beyazlıların golleri Dusan Vlahovic (5-P), Faderico Gatti (67) ve Kenan Yıldız'dan (90+P) gelirken, konuk Udinese ise tek sayısını Nicolo Zaniolo (45+1) ile buldu.

JUVENTUS HAFTALAR SONRA KAZANDI

Çizme devi, Igor Tudor'un ardından Udinese'yi mağlup etti ve tam 5 hafta sonra galip gelmiş oldu. Ayrıca da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı ve takımının kritik zaferinde önemli bir katkı sağladı.

JUVENTUS ZİRVEYE UZAK

Son haftalarda sürpriz puanlar kaybeden Juve, bu galibiyetle birlikte 15 puana ulaştı ve lider Napoli'nin 2 maç gerisinde yer aldı.