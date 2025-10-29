Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Atletico Madrid'de yedek kalıyordu: MANU transfer için 60 milyon Euro ödemeyi düşünüyor!

Manchester United transferde yine sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Son yıllarda yüklü bonservis bedelleri ödeyen Premier Lig devi, şimdi de Atletico Madrid'de yedek kalan Conor Gallagher için gözü kararttı.

Atletico Madrid'de yedek kalıyordu: MANU transfer için 60 milyon Euro ödemeyi düşünüyor!
Burak Ayaydın
29.10.2025
29.10.2025
'ın kadro yapılanması oldukça masraflı ilerliyor. Halihazırdaki takımın direncini artırmak isteyen Ruben Amorim, Sports Mole'de yer alan habere göre 'de gözden düşen Conor Gallagher'i gündemine aldı.

Atletico Madrid'de yedek kalıyordu: MANU transfer için 60 milyon Euro ödemeyi düşünüyor!

MANU'DAN CONOR GALLAGHER İÇİN 60 MİLYON EURO

Atletico Madrid'e kiralama teklifi yapan ama olumlu dönüş alamayan Manchester United, an itibarıyla ise Conor Gallagher için 60 milyon Euroluk bir bonservisi gündemine aldı. Esasen ise İspanyol ekibi, 25 yaşındaki İngiliz orta saha için Chelsea'ye 42 milyon Euro bonservis ödemiş ama beklediği performansı alamamıştı.

Atletico Madrid'de yedek kalıyordu: MANU transfer için 60 milyon Euro ödemeyi düşünüyor!

CONOR GALLAGHER VE ATLETICO MADRID İLE BU SEZONU

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone tarafından ikinci plana itilen Conor Gallagher, bu sezon kırmızı beyazlılar ile 583 dakika sahada kalmış ve 1 gol katkısı sağlamıştı.

Atletico Madrid'de yedek kalıyordu: MANU transfer için 60 milyon Euro ödemeyi düşünüyor!

MANU'DA SON DURUM NEDİR?
Galibiyet serisiyle birlikte tekrar güven kazanan Ruben Amorim, takımı yapılandırma çalışmalarına devam ediyor.
