Atletico Madrid'de yedek kalıyordu: MANU transfer için 60 milyon Euro ödemeyi düşünüyor!

Manchester United'ın kadro yapılanması oldukça masraflı ilerliyor. Halihazırdaki takımın direncini artırmak isteyen Ruben Amorim, Sports Mole'de yer alan habere göre Atletico Madrid'de gözden düşen Conor Gallagher'i gündemine aldı.

MANU'DAN CONOR GALLAGHER İÇİN 60 MİLYON EURO

Atletico Madrid'e kiralama teklifi yapan ama olumlu dönüş alamayan Manchester United, an itibarıyla ise Conor Gallagher için 60 milyon Euroluk bir bonservisi gündemine aldı. Esasen ise İspanyol ekibi, 25 yaşındaki İngiliz orta saha için Chelsea'ye 42 milyon Euro bonservis ödemiş ama beklediği performansı alamamıştı.

CONOR GALLAGHER VE ATLETICO MADRID İLE BU SEZONU

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone tarafından ikinci plana itilen Conor Gallagher, bu sezon kırmızı beyazlılar ile 583 dakika sahada kalmış ve 1 gol katkısı sağlamıştı.