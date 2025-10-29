Endrick'e resmi teklif: Real Madrid'in transfer kararı bekleniyor!

Real Madrid'in Brezilyalı genç yeteneği Endrick'e sürpriz bir transfer teklifi geldi. Halihazırda Xabi Alonso tarafından yeni sezonda hiç süre bulamayan 19 yaşındaki golcü, Lyon tarafından kritik bir projeye dahil edildi.

ENDRICK'E İLK 11 GARANTİSİ!

Real Madrid'deki süreci gözeten Fransız temsilcisi, Endrick'e ilk 11'de oynama garantisi verdi ve İspanyol devinin yönetimine de genç yıldızın gelişimini destekleyecek bir proje uygulayacaklarını ifade etti.

XABI ALONSO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Endrick konusundaki son kararı bekleniyor. Zira genç çalıştırıcı, kadro derinliğini de düşünüyor.

ENDRICK HİÇ SÜRE ALAMADI

Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle ikinci planda kalan Endrick, bu sezon Kral'ın Takımı'nda 1 dakika dahi forma giyememişti.