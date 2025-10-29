Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Endrick'e resmi teklif: Real Madrid'in transfer kararı bekleniyor!

Real Madrid'de adeta kulübeye hapsolan Endrick'e, Ligue 1 ekibi Lyon talip oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre Lyon yönetimi, 19 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayında renklerine bağlamak amacıyla Real Madrid ile temas kurdu.

Endrick'e resmi teklif: Real Madrid'in transfer kararı bekleniyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 20:49

'in Brezilyalı genç yeteneği Endrick'e sürpriz bir teklifi geldi. Halihazırda tarafından yeni sezonda hiç süre bulamayan 19 yaşındaki golcü, tarafından kritik bir projeye dahil edildi.

ENDRICK'E İLK 11 GARANTİSİ!

Real Madrid'deki süreci gözeten Fransız temsilcisi, Endrick'e ilk 11'de oynama garantisi verdi ve İspanyol devinin yönetimine de genç yıldızın gelişimini destekleyecek bir proje uygulayacaklarını ifade etti.

Endrick'e resmi teklif: Real Madrid'in transfer kararı bekleniyor!

XABI ALONSO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Endrick konusundaki son kararı bekleniyor. Zira genç çalıştırıcı, kadro derinliğini de düşünüyor.

Endrick'e resmi teklif: Real Madrid'in transfer kararı bekleniyor!

ENDRICK HİÇ SÜRE ALAMADI

Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle ikinci planda kalan Endrick, bu sezon Kral'ın Takımı'nda 1 dakika dahi forma giyememişti.

Endrick'e resmi teklif: Real Madrid'in transfer kararı bekleniyor!

REAL MADRID ENDRICK'İ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
İspanyol temsilcisi, Brezilyalı genç yetenek için Palmerias'a 47.5 milyon Euro bonservis ödemişti.
