Malatya'da konteyner kentte yangın: Küle döndü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Suudi Arabistan Konteyner Kent'te gece saat 03.00 sıralarında yangın paniği yaşandı. Bir ailenin kaldığı konteynerde ısıtıcı ile temas eden yorganın tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler, camları kırarak aileyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler bitişik durumdaki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangında konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.