Babadan soğukkanlı hareket! Oğlunu ölümden döndürdü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde market sahibi Ramazan Koç, dükkanına gelen 5 yaşındaki oğlu A.K.'nin nefes alamadığını fark etti. Eliyle boğazını işaret eden çocuğun yardımına yetişen baba, Heimlich manevrasıyla oğlunun boğazına takılan şekeri çıkardı. Küçük çocuk babasının soğukkanlı davranışıyla hayata tutunurken, yaşanan panik anları marketin güvenlik kamerasına yansıdı.