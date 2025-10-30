Çanakkale Boğazı'nda dev gemi arızalandı

Kategoriler
Rusya'dan denize açılıp Karabiga'ya doğru seyir halinde olan Panama bayraklı "Eternal Bright" adlı gemi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı. Kömür yüklü 225 metre uzunluğundaki dev gemiyi kurtarmak için ekipler alarma geçti.
Kepez önlerinde arızalanan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-3 ve Kurtarma-19 römorkörleri gönderildi.
Gemi daha sonra kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.