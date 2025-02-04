Uğur Akkuş ile boşanma aşamasındaki Ebru Şallı: Ailem tehdit ediliyor

04 Şubat 2025 12:15 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:15

Eşi Uğur Akkuş ile boşanma aşamasında olan Ebru Şallı, ailesinin ve yakın çevresini tehdit altında olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Konuyla ilgili yaşadığı rahatsızlığı dile getiren Ebru Şallı, "Bilindiği üzere 7 aydır ayrı yaşadığım ve halen boşanma aşamasında olduğum Uğur Akkuş tarafından son üç aydır çevremdeki tüm insanlara yönelik rahatsız edici ve kabul edilemez mesajlar gönderilmekte" dedi.

Ebru Şallı, 4 yıl önce evlendiği Uğur Akkuş ile boşanma davası süreciyle ilgili sık sık gündeme gelmiş ve "Evlilik birliğine olan saygımdan sustum' diyen Şallı, bu sefer ise sessizliğini bozdu. Çevresinin ve ailesinin tehdit edildiğini belirten Ebru Şallı, "Tüm çevrem ve yakın dostlarım ve basın mensubu değerli arkadaşlarım rahatsız ve taciz edilmektedir." dedi.

EBRU ŞALLI: AİLEM TEHDİT EDİLİYOR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ebru Şallı, "Son dönemlerde şahsıma, aileme, yakın çevreme, 30 yıldır beraber yürüdüğüm basın mensubu arkadaşlarıma ve iş ilişkilerinde bulunduğum kişilere yönelik olarak asılsız suçlamalar, tehditler ve hakaret içerikli mesaj ve paylaşımlarla ilgili olarak bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Bilindiği üzere 7 aydır ayrı yaşadığım ve halen boşanma aşamasında olduğum Uğur Akkuş tarafından son üç aydır çevremdeki tüm insanlara yönelik rahatsız edici ve kabul edilemez mesajlar gönderilmekte, sosyal medya hesaplarından açıklamalar yapılmakta ve asılsız suçlamalar, hakaret ve iftiralar ile ölüm tehditleri içeren söz ve davranışlarla tüm çevrem ve yakın dostlarım ve basın mensubu değerli arkadaşlarım rahatsız ve taciz edilmektedir." dedi.

EBRU ŞALLI UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Mahkemeye sunulan dilekçede Ebru Şallı, can güvenliğinden endişe ettiğini, fiziksel ve psikolojik şiddet mağduru olduğunu belirterek uzaklaştırma kararı verilmesini istedi. Talebi kabul eden mahkeme, Uğur Akkuş'un 1 ay süreyle eşi Ebru Şallı'nın bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmamasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Uğur Akkuş'un Şallı'ya yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti.