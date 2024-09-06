Engin Polat'ın tahliyesi sosyal medyayı salladı!

06 Eylül 2024 13:08 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 13:26

Kara para aklama suçlamasıyla 10 aydır cezaevinde olan Engin Polat bugün tahliye edildi. Dilan Polat'ın ardından Engin Polat'ın da tahliyesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan tahliye sevincini paylaşan Dilan Polat, bir saatte 100 bin yeni takipçi kazandı.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada bugün ara karar açıklandı. Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında tahliye kararı verildi.

Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz" oldu. Tahliye kararının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları karara tepki gösterdi.

İşte yorumlardan bazıları;

Yine başladılar, yarın kafasına dolarları takarlar, artık tüm gün enerci diye story atar, söylenecek çok şey var lakin söylesem Polat ailesinden daha fazla yatarım, o kadar eminler ki tahliye olacaklarından süslenip püslenip gelmişler ben olsam adaletten korkarım, Dilan Polat Adaleeet adında bir şarkı yapar mı dersiniz?

TAKİPÇİSİ 100 BİN ARTTI

Öte yandan Dilan Polat Engin Polat'ın tahliyesinin ardından sevincini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Polat bu paylaşımıyla bir saatte 100 bin takipçi kazandı.