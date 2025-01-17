Enis Destan, nişanlısı Arzum Kuruçalı'ya hakaret eden annesini affetmedi! Tek kalemde sildi

17 Ocak 2025 15:24 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 15:27

Trabzonspor'da forma giyen Enis Destan, geçtiğimiz ay Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Oğlunun nişanlanmasına karşı çıkan anne, paylaşımıyla günlerce konuşulmuştu. Enis Destan, Arzum Kuruçalı için annesini sildi.

Milli futbolcu Enis Destan​ geçtiğimiz aylarda antrenör Arzum Kuruçalı nişanlandı. Nişandan kareleri sosyal medyadan paylaşan çifte Enis Destan'ın annesi büyük tepki gösterdi. Bu ilişkiyi onaylamadığını belirten anne Gül Destan, öfke kusmuştu. Enis Destan'dan da karşı hamle geldi.

ENİS DESTAN'DAN ANNESİNE TEPKİ

Gül Destan oğlu Enis Destan ve nişanlısının fotoğrafını alıntılayarak, "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" ifadelerini kullandı.

Oğlunun nişan​ törenine katılmayan Gül Destan paylaşımına, "Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım, oğlumun yakasına yapışmış. Her şeyi kendi planlamış. Acelesi var, sonra elinden kaçar diye korkuyor" sözleriyle devam etti.

Sessizliğini koruyan Enis Destan, annesini sildi. Sosyal medya​ hesabından annesi Gül Destan'ı takipten çıkan Enis Destan, annesiyle küstü.