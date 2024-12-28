Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın gelinine yaptığı yorum gündem oldu! Demet Akalın da tarafını belli etti

28 Aralık 2024 12:56 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:58

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın gelini hakkındaki paylaşımı sosyal medyayı sallarken, bir yorum da Demet Akalın'dan geldi.

Trabzonspor​'un milli futbolcusu 22 yaşındaki Enis Destan​, sevgilisi Arzum Kuruçalı ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Dün nişanlanan çifte Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın yaptığı yorum sosyal medyada tepki çekti.

ENİS DESTAN VE ARZUM KURUÇALI NİŞANINA ANNEDEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Anne Gül Destan çıldırdı! Gelini istemediğine dair paylaşım yaptı: "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum." dedi.

Demet Akalın' Enis Destan'ın annesinin yorumuna sessiz kalamadı. Demet Akalın çifte mutluklar dilerken, "Kaynana zorlaması! Kız da fıstık gibi çok yakışmışlar. Ama esas alkış çocuğa. Aferin aşkının arkasında durmuş" yorumunda bulundu. Demet Akalın'ın yorumu sonrası takipçileri de ikiye bölündü.