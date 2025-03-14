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 | Dilek Ulusan

Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'i yıktı: Ben ihbar ettim

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde hakkındaki iddialar sonrası hakkında vergi incelemesi başladı. Bir dönem Özcan Deniz'in menajerliğini de yapan abisi Ercan Deniz, ağır suçlamalarda bulunarak, "Kardeşim vergi kaçırıyor, ben ihbar ettim" dedi.

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Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'i yıktı: Ben ihbar ettim
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 15:53

Kızıl Goncalar dizisinin oyuncusu Özcan Deniz, bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Son olarak şarkıcı hakkında İstanbul Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı için soruşturma başlatılmıştı. İfadesine başvurulan Özcan Deniz, "Oğlumun hakkını kimseye yedirmem" demişti. Ünlü ismin abisi Ercan Deniz son açıklamalarıyla tekrar gündem oldu.

"ONLARI DA YAKMAYA HAZIRIM"

Ercan Deniz, kardeşinin dizisinden 2 milyon 250 veya 2,5 milyon lira ücret aldığını söyleyerek, "Bütün konserlerin nerede, ne şekilde, kaça gittiğine dair elimde sözleşmeler var. Ben vergi denetmenini aradım, randevu istedim. Kendim gidip kendimi de ihbar edeceğim. Hepimiz cezamız neyse çekelim. Kendimi de onları da yakmaya hazırım" dedi.

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ÖZCAN DENİZ İFADE VERDİ

Hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Özcan Deniz 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Mağdur olduğunu belirten Özcan Deniz, sosyal medya hesabından abisinin evini başına yıkmaya çalıştığını belirterek, "Başaramayacaksın" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ÖZCAN DENİZ'İN KAÇ KARDEŞİ VAR?
Özcan Deniz, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci, oyuncu ve film yapımcısıdır. Kariyerine müzikle başlayan Deniz, oyunculuk ve yönetmenlik alanlarında da tanınmış çok yönlü bir sanatçıdır. Özcan Deniz'in Ercan Deniz, Yurda Deniz, Sibel Deniz, Melek Deniz adında 4 kardeşi var.
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