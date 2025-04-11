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 | Dilek Ulusan

Eric Dane, hayranlarını üzdü! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı

Dünyaca ünlü oyuncu Eric Dane, hastalığını açıklayarak hayranlarını üzdü. Euphoria dizisinde Cal Jacobs rolüyle büyük beğeni toplayan Eric Dane, ünlü fizikçi Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı.

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Eric Dane, hayranlarını üzdü! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 16:48

Hollywood'un sevilen oyuncularından Eric Dane, hayranlarını üzen bir açıklama yaparak ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına yakalandığını duyurdu. Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in hastalıkla yıllarca süren olağanüstü mücadelesi ise, Eric Dane'in karşı karşıya olduğu zorluğu gözler önüne seriyor.

BOŞANMAKTAN NEDEN VAZGEÇTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

"Grey's Anatomy" dizisinin yıldızı Eric Dane ve ünlü oyuncu eşi Rebecca Gayheart, sürpriz bir şekilde boşanma davalarını geri çektiklerini açıklamıştı. 2004 yılında evlendiği Rebecca Gayheart ile boşanmaktan vazgeçen Eric Dane, yaptığı açıklamayla bu durumun sebebini anlattı. Boşanma sürecinin iptal edilmesinden yaklaşık bir ay sonra ünlü aktör, ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına yakalandığını duyurdu. Dane, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirtirken eşi Rebecca Gayheart'ın bu dönemde en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Eric Dane, hayranlarını üzdü! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı

Stephen Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti. Ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, 2018 senesinde 76 yaşında hayatını kaybetti.

Eric Dane, hayranlarını üzdü! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı
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ETİKETLER
#boşanma
#als
#Doğa yürüyüşü yapıyor.
#Eric Dane
#Amyotrofik Lateral Skleroz
#Stephen Hawking
#Grey's Anatomy
#Rebecca Gayheart
#Magazin
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