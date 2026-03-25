Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Erol Köse'nin avukatına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı! "Kızım her şeyden haberdar"

Maslak'ta 162ncı kattan düşerek hayatını kaybeden Erol Köse, dün son yolculuğuna uğurlandı. Erol Köse'nin 3 ay önce avukatına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı. Erol Köse'nin ben kötüyüm her an her şey olabilir" dediği paylaşıldı.

GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 08:57
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 08:57

, İstanbul 'de 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, vasiyeti de ortaya çıktı. Erol Köse'nin 3 ay önce avukatına attığı ses kaydında "Kızım her şeyi biliyor" dediği paylaşıldı.

EROL KÖSE HER ŞEYİ 3 AY ÖNCE AÇIKLAMIŞ

Erol Köse’nin ölmeden yaklaşık 3 ay önce avukatı Betül Bedir'e gönderdiği ses kaydına ulaşıldı. Köse, avukatına gönderdiği kayıtta 'Vasiyetimdir bana bir şey olsa bile kızım haberdar durumdan, yatırmayı unutmayın hakkınızı helal edin ben kötüyüm her an her şey olabilir Allah korusun size güvenim sonsuz Betül hanım saygılarımla." ifadeleri yer alıyor.

Erol Köse, Ağaoğlu 1453'teki evinin 16. katından düşerek hayatını kaybetti. İntihar ettiği iddia edilen ünlü yapımcının bıraktığı notlarda, 'ALS hastasıyım, mecburdum, sorumluluk benim. Kediye iyi bakın' yazdığı tespit edildi.

EROL KÖSE TÜM MAL VARLIĞINI KIZINA BIRAKTI

Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak’ta bulunan 40 katlı Ağaoğlu 1453 Konutları’nın 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti. Bıraktığı notta "ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum" diyen Erol Köse'nin ölümüne ilişkin soruşturma başladı. Yaşar İpek, Erol Köse'nin 1 hafta önce tüm kazançlarını kızına devrettiğini açıkladı.

