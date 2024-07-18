Eser Yenenler diyete başladı! 15 günde verdiği kiloya kendi bile inanamadı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Temmuz 2024 10:02 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 10:02
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen Ese Yeneler, sıkı bir diyete başladı. 15 günde 7 kilo veren Eser Yeneler'in son hali şaşırttı.
Sık sık kilolarıyla gündeme gelen Eser Yeneler, son 15 günde spor ile beraber sıkı bir diyet programı uyguladı. Yürüyüşlerini aksatmayan sunucu Eser Yenenler, 15 günde 7 kilo verdiğini açıkladı.
ESER YENENLER 15 GÜNDE 7 KİLO VERDİ
Eşi Berfu Yenenler ile 'Cevap Ver Türkiye' programının sunuculuğunu üstlenen Eser Yenenler şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekti. Eşiyle birlikte video çeken Eser Yeneler, 15 günde 7 kilo verdiğini açıkladı. Bir aylık hedefinin 12 kilo olduğunu belirten Yenenler, kalan iki haftada da 5 kilo vermek istediğini belirtti.
Kaynak: tgrthaber.com