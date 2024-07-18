Eser Yenenler diyete başladı! 15 günde verdiği kiloya kendi bile inanamadı

18 Temmuz 2024 10:02 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 10:02

Sık sık kilolarıyla gündeme gelen Eser Yeneler, son 15 günde spor ile beraber sıkı bir diyet programı uyguladı. Yürüyüşlerini aksatmayan sunucu Eser Yenenler, 15 günde 7 kilo verdiğini açıkladı.

ESER YENENLER 15 GÜNDE 7 KİLO VERDİ

Eşi Berfu Yenenler ile 'Cevap Ver Türkiye' programının sunuculuğunu üstlenen Eser Yenenler şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekti. Eşiyle birlikte video çeken Eser Yeneler, 15 günde 7 kilo verdiğini açıkladı. Bir aylık hedefinin 12 kilo olduğunu belirten Yenenler, kalan iki haftada da 5 kilo vermek istediğini belirtti.