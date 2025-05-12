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 | Dilek Ulusan

Esin Gündoğdu son halini paylaştı, yorumlar peş peşe geldi

Aşk Yeniden dizisiyle popüler olan Esin Gündoğdu son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Mide küçültme ameliyatı sonrası 72 kilo veren Esin Gündoğdu, fit haliyle dikkat çekti.

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Esin Gündoğdu son halini paylaştı, yorumlar peş peşe geldi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 15:54

Avrupa Yakası, Hayat Bazen Tatlıdır, Yeni Gelin ve Tozkoparan İskender gibi dizilerde rol alan Esin Gündoğdu, son paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu. Mide küçültme ameliyatı olan Esin Gündoğdu'nun yeni imajına beğeni yağdı.

ESİN GÜNDOĞDU'NUN SON PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

'Kocan Kadar Konuş', 'Recep İvedik 2', 'Aşk Yeniden', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'gibi pek çok yapımda rol alan alan Esin Gündoğdu, verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Mide küçültme ameliyatı olarak 138 kilodan 66 kiloya düşmeyi başaran oyuncunun son paylaşıma beğeni yağdı.

Esin Gündoğdu son halini paylaştı, yorumlar peş peşe geldi

Sosyal medya hesabından paylaştığı güncel fotoğrafında fit görüntüsüyle dikkat çeken Esin Gündoğdu'nun formunu korudu gözlemdi. Gündoğdu'nun sosyal medya paylaşımlarına ise beğeni yağdı.

Esin Gündoğdu son halini paylaştı, yorumlar peş peşe geldi
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Sıkça Sorulan Sorular

ESİN GÜNDOĞDU KAÇ YAŞINDA?
1977 Ankara doğumlu Esin Gündoğdu, İlk oyunculuk deneyimi Avrupa Yakası dizisinde yaptı. Aşk Yeniden adlı dizide Ayfer karakteriyle popüler olan Gündoğdu, son olarak Vermem Seni Ellere dizisinde rol aldı.
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