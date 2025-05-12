Esin Gündoğdu son halini paylaştı, yorumlar peş peşe geldi

Avrupa Yakası, Hayat Bazen Tatlıdır, Yeni Gelin ve Tozkoparan İskender gibi dizilerde rol alan Esin Gündoğdu, son paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu. Mide küçültme ameliyatı olan Esin Gündoğdu'nun yeni imajına beğeni yağdı.

ESİN GÜNDOĞDU'NUN SON PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

'Kocan Kadar Konuş', 'Recep İvedik 2', 'Aşk Yeniden', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'gibi pek çok yapımda rol alan alan Esin Gündoğdu, verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Mide küçültme ameliyatı olarak 138 kilodan 66 kiloya düşmeyi başaran oyuncunun son paylaşıma beğeni yağdı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı güncel fotoğrafında fit görüntüsüyle dikkat çeken Esin Gündoğdu'nun formunu korudu gözlemdi. Gündoğdu'nun sosyal medya paylaşımlarına ise beğeni yağdı.