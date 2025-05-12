Şarkıcı Ceylan'dan bomba aşk itirafı: Aynı heyecanı yaşıyorum

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı Ceylan, şimdi ise aşk itirafıyla gündem oldu. 50 yaşındaki Ceylan, "41 yıl önceki Ceylan ile aynı heyecanı yaşıyorum" dedi.

Antebin Hamamları, Bir Sivaslı Uğruna, Artık Ağlamam gibi şarkıların sahibi Ceylan, sık sık değiştirdiği imajıyla çok konuşuyor. Son dönemde paylaşımlarıyla da adından söz ettiren şarkıcı Ceylan'dan aşk itirafı geldi.

ŞARKICI CEYLAN'DAN AŞK İTİRAFI

Son konserinde muhabirlerin sorularını cevaplayan Ceylan, "41 yıl önceki Ceylan ile aynı heyecanı yaşıyorum" derken, aşk hayatıyla ilgili ise, "Bekarlığın rahatlığını yaşıyorum, kısmet bu işler. Mutsuz olacağım bir ilişki yaşayacaksam, hiç olmasın." dedi.

CEYLAN: 10 KİLO VERDİM

Geçen günlerde AVM turunda görüntülenen türkücü Ceylan son görüntüsüyle ilgili ise, "Herkes yüzümdeki estetikleri konuşuyor ama vücudumdaki değişimleri konuşmuyorlar, kendi yöntemlerimle 10 kilo verdim. Fit ve sağlıklıyım. Bu beni fazlasıyla mutlu etmeye yetiyor" diyerek sitem etmişti.