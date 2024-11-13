Batuhan Karadeniz hakkında flaş gelişme! Her şeyi elinden gidiyor

13 Kasım 2024 17:00 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 17:09

Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Batuhan Karadeniz için de harekete geçti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebini kabul ederek yurt dışında olan Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verdi.

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Sunucu Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç’a yasa dışı teşvik suçlamasıyla ev hapsi cezası verilirken, diğer kişiler ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yurt dışında olduğu bilinen Batuhan Karadeniz hakkında ise flaş gelişme yaşandı.

BATUHAN KARADENİZ'İN SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILIYOR

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddia edilen isimlerden biri Batuhan Karadeniz geçtiğimiz eylül ayında internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada yasa dışı bahis sitesinden kumar oynamış ve gündem olmuştu. Savcılık, Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesaplarının kapatılması için harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında olduğu bilinen Batuhan Karadeniz için harekete geçti. Başsavcılık, sosyal medya hesaplarının kapatılması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine erişim engeli talebinde bulundu. Kararı değerlendiren hakimlik Karadeniz'in Instagram ve Youtube hesabının kapatılmasına karar verdi.