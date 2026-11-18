Eski milli futbolcu Gökhan Töre, eşi Buket Töre'nin kendisine yönelttiği şiddet ve silahlı tehdit iddialarıyla gündeme geldi. İki çocuk annesi Buket Töre, evlilikleri boyunca fiziksel şiddete maruz kaldığını, eşinin kendisini silahla tehdit ettiğini ve ortak banka kasasını boşalttığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Gökhan Töre'nin malvarlığına tedbir konulmasını isteyen Buket Töre'nin dilekçesinde yer alan çarpıcı iddialar dikkat çekti.

BUKET TÖRE'DEN ŞİDDET VE SİLAHLI TEHDİT İDDİASI

Buket Töre'nin mahkemeye sunduğu dilekçede, evlilik süresince fiziksel şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Dilekçede yer alan iddialara göre Buket Töre, küçük kızına hamile olduğu dönemden itibaren eşinin şiddet içeren davranışlarına maruz kaldığını ileri sürdü.

Buket Töre'nin iddiasına göre, 2 Ekim tarihinde Gökhan Töre kıskançlık krizi yaşadı ve evde bulunan kasadan çıkardığı silahı kendisine doğrulttu. Olayın ardından evdeki değerli eşyaların ve milyon dolar değerindeki saatlerin alındığını, ortak banka kasasının da boşaltıldığını iddia eden Buket Töre, eşinin "Seni terk ediyorum" diyerek evden ayrıldığını öne sürdü.

"ORTAK KASA BOŞALTILDI" İDDİASI

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Gökhan Töre'nin eşinin evde bulunmadığı bir sırada eve gelerek değerli tabloları aldığı ve duvarları boşalttığı iddia edildi.

Buket Töre'nin avukatları tarafından sunulan dilekçede, müvekkillerinin ortak banka kasasını kontrol etmek amacıyla bankaya gittiğinde kasanın boşaltıldığını öğrendiği belirtildi. Ayrıca çiftin evlilik süresince edindiği malvarlığının baskı altında Gökhan Töre adına kaydedildiği ileri sürüldü.

GÖKHAN TÖRE'NİN MALVARLIĞINA TEDBİR TALEBİ

Buket Töre, eşinin malvarlığını üçüncü kişilere devredebileceği endişesiyle mahkemeye başvurdu. Dilekçede, Gökhan Töre adına kayıtlı Muğla'daki 4 taşınmazın yanı sıra satışa çıkarıldığı öne sürülen 3 değerli araç hakkında da tedbir kararı verilmesi istendi.

Buket Töre'nin tarafı olduğu başvuruda, Gökhan Töre'nin malvarlığını elden çıkarabileceği iddia edilerek taşınmazların ve araçların üçüncü kişilere devrinin engellenmesi talep edildi.

GÖZLER HUKUKİ SÜREÇTE

Gökhan Töre hakkında eşi Buket Töre tarafından ortaya atılan şiddet, silahlı tehdit ve malvarlığına ilişkin iddialar yargıya taşınırken, mahkemenin tedbir talebi hakkındaki değerlendirmesi merak konusu oldu. İddiaların yargı sürecinde ele alınması beklenirken, tarafların konuya ilişkin açıklamaları ve mahkemenin vereceği karar yakından takip ediliyor.

GÖKHAN TÖRE’NİN AÇIKLAMASI

Eski milli futbolcu Gökhan Töre'nin konuyla ilgili açıklaması:

Son günlerde şahsım hakkında basında ve çeşitli mecralarda yer alan, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltan haber ve iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Söz konusu yayınlarda ileri sürülen iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Somut bilgi ve belgelere dayanmayan bu iddialar, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmakta ve şahsımın itibarını hedef almaktadır. Bu iddiaları açık ve kesin bir dille reddediyor, kamuoyundan doğruluğu teyit edilmemiş haber ve paylaşımlara itibar etmemesini rica ediyorum.

Bu haberleri yaptıran ilgili şahsın, kendi şahsi menfaatleri ve para hırsı uğruna iki kız çocuğunun psikolojisini dahi yok sayarak yalan haber yaptırdığı ve maddi hırsları uğruna suç teşkil edebilecek nitelikteki hukuki dışı yollara bile başvurabileceği tarafımca çok iyi bilinmektedir. Bu durum artık kamuoyu tarafından da görülmüştür. Söz konusu şahsın nasıl bir hukuksuzluğun ve yozlaşmanın içinde olduğu da süreç içinde mahkeme kayıtlarına yansıyacak ve kamuoyu tarafından görülecektir.

Basın özgürlüğü, gerçekleri araştırma ve kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir. İlgili yayın kuruluşlarının ve paylaşım sahiplerinin bu sorumluluk doğrultusunda hareket etmeye, gerçek dışı içerikleri düzeltmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye davet ediyorum. Kişilik haklarımı ve itibarımı hedef alan bu yayınlara karşı tüm yasal haklarım saklıdır. Sorumlular hakkında gerekli hukuki yollara başvurmaktan tereddüt etmeyeceğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Gökhan Töre

