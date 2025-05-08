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 | Dilek Ulusan

Eski One Direction üyesi Liam Payne'in serveti ortaya çıktı

One Direction grubu ile tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının vasiyetnamesi olmadığı açıklanırken, geride bıraktığı toplam serveti de ortaya çıktı

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Eski One Direction üyesi Liam Payne'in serveti ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 11:53

İngiliz pop müzik grubu One Direction'ın eski üyelerinden Liam Payne, geçen yıl ekim ayında Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşında hayatını kaybeden Liam Payne'nin vasiyeti olmadığını belirtilirken, servetinin ne kadar olduğu ve kime kaldığı da açıklandı.

LIAM PAYNE'NİN SERVETİ ORTAYA ÇIKTI

İngiltere yasalarına göre, vasiyetin olmadığı durumlarda servet, yaşayan eşe, resmi nikahlı eş yoksa çocuğa devrediliyor. Liam Payne'nin 8 yaşında olan Bear adında bir oğlu bulunuyor. Payne'in oğlunun annesi Cheryl ve müzik endüstrisi avukatı Richard Bray, mirasının yöneticileri olarak atandı. Cheryl ve avukat Bray'e, 'ölen kişinin mirasını koruma yetkisi' verildiği açıklandı.

Eski One Direction üyesi Liam Payne'in serveti ortaya çıktı

Cheryl ve Bray'in şu anda sınırlı yetkileri olduğu için servet dağıtımı yapamıyorlar. Miras belgeleri, mirasının toplam brüt değerinin 28,6 milyon sterlin olduğunu, ancak borçlar ve masraflar düşüldüğünde 24,3 milyon sterline düştüğünü gösteriyor.

Eski One Direction üyesi Liam Payne'in serveti ortaya çıktı

Sıkça Sorulan Sorular

LIAM PAYNE KİMDİR?
29 Ağustos 1993 doğumlu Liam Payne, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı. İngiliz-İrlandalı erkeklerden oluşan One Direction grubunun bir üyesiydi.
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