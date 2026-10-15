Esra Bilgiç’in kardeşini görenler şaşırdı! Ali Bilgiç ile benzerlikleri gündem oldu

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Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Esra Bilgiç, bu kez ailesiyle gündeme geldi. Oyuncunun kardeşi Ali Bilgiç’in sosyal medya paylaşımı dikkat çekerken, iki kardeş arasındaki benzerlik de konuşuldu. Esra Bilgiç’in kardeşi Ali Bilgiç’in kim olduğu ve özel hayatı merak edilmeye başlandı.
Oyuncu Esra Bilgiç’in kardeşi Ali Bilgiç, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Esra Bilgiç’in ailesi de takipçilerinin ilgisini çekiyor. Ali Bilgiç’in paylaşımının ardından iki kardeş arasındaki benzerlik dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları da kardeşlerin birbirine olan benzerliğini konuşmaya başladı.
Oyunculuk kariyerinde yer aldığı projelerle adından söz ettiren Esra Bilgiç, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında bulunuyor. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime Hatun karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, bu kez kardeşi Ali Bilgiç ile gündeme geldi.
İki kardeşin yüz hatları arasındaki benzerlik dikkat çekerken, Ali Bilgiç’in sosyal medya paylaşımı da merak uyandırdı. Esra Bilgiç’in takipçileri, kardeşinin kim olduğunu ve iki kardeş arasındaki benzerliği konuşmaya başladı.
Esra Bilgiç’in kardeşi Ali Bilgiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden oyuncunun ailesi hakkında fazla bilgi bulunmaması, Ali Bilgiç’e yönelik merakı da artırdı.
Ali Bilgiç’in paylaşımının ardından iki kardeş arasındaki benzerlik yeniden dikkat çekti. Özellikle yüz hatlarıyla birbirlerini andıran kardeşler, sosyal medyada da ilgi odağı oldu.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Oyuncunun ailesine dair detayların sınırlı olması, takipçilerinin bu konudaki merakını artırıyor. Kardeşi Ali Bilgiç’in gündeme gelmesiyle birlikte oyuncunun aile yaşamı da yeniden konuşulmaya başlandı.