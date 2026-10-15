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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 12:22

Esra Bilgiç’in kardeşini görenler şaşırdı! Ali Bilgiç ile benzerlikleri gündem oldu

Oyuncu Esra Bilgiç’in kardeşi Ali Bilgiç, sosyal medyada gündeme gelen paylaşımıyla dikkat çekti. İki kardeşin birbirine benzerliği görenlerin ilgisini çekerken, Ali Bilgiç de merak edilen isimler arasına girdi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Esra Bilgiç’in kardeşini görenler şaşırdı! Ali Bilgiç ile benzerlikleri gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 12:22

dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteriyle geniş kitlelerce tanınan , bu kez ailesiyle gündeme geldi. Oyuncunun kardeşi Ali Bilgiç’in paylaşımı dikkat çekerken, iki kardeş arasındaki benzerlik de konuşuldu. Esra Bilgiç’in kardeşi Ali Bilgiç’in kim olduğu ve özel hayatı merak edilmeye başlandı.

HABERİN ÖZETİ

Esra Bilgiç’in kardeşini görenler şaşırdı! Ali Bilgiç ile benzerlikleri gündem oldu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Esra Bilgiç, kardeşi Ali Bilgiç'in yaptığı sosyal medya paylaşımı ve aralarındaki benzerlik nedeniyle gündeme geldi.
Esra Bilgiç'in kardeşi Ali Bilgiç, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
İki kardeşin özellikle yüz hatları arasındaki benzerlik dikkat çekti ve sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun ailesi ve kardeşi Ali Bilgiç takipçileri tarafından merak edildi.
Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteriyle geniş kitlelerce tanınmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

ESRA BİLGİÇ’İN KARDEŞİ ALİ BİLGİÇ’İN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Oyuncu Esra Bilgiç’in kardeşi Ali Bilgiç, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Esra Bilgiç’in ailesi de takipçilerinin ilgisini çekiyor. Ali Bilgiç’in paylaşımının ardından iki kardeş arasındaki benzerlik dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları da kardeşlerin birbirine olan benzerliğini konuşmaya başladı.

Esra Bilgiç’in kardeşini görenler şaşırdı! Ali Bilgiç ile benzerlikleri gündem oldu

ESRA BİLGİÇ İLE KARDEŞİ ALİ BİLGİÇ ARASINDAKİ BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Oyunculuk kariyerinde yer aldığı projelerle adından söz ettiren Esra Bilgiç, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında bulunuyor. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime Hatun karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, bu kez kardeşi Ali Bilgiç ile gündeme geldi.

Esra Bilgiç’in kardeşini görenler şaşırdı! Ali Bilgiç ile benzerlikleri gündem oldu

İki kardeşin yüz hatları arasındaki benzerlik dikkat çekerken, Ali Bilgiç’in sosyal medya paylaşımı da merak uyandırdı. Esra Bilgiç’in takipçileri, kardeşinin kim olduğunu ve iki kardeş arasındaki benzerliği konuşmaya başladı.

Esra Bilgiç’in kardeşini görenler şaşırdı! Ali Bilgiç ile benzerlikleri gündem oldu

Esra Bilgiç’in kardeşi Ali Bilgiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden oyuncunun ailesi hakkında fazla bilgi bulunmaması, Ali Bilgiç’e yönelik merakı da artırdı.

Esra Bilgiç’in kardeşini görenler şaşırdı! Ali Bilgiç ile benzerlikleri gündem oldu

Ali Bilgiç’in paylaşımının ardından iki kardeş arasındaki benzerlik yeniden dikkat çekti. Özellikle yüz hatlarıyla birbirlerini andıran kardeşler, sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Esra Bilgiç’in kardeşini görenler şaşırdı! Ali Bilgiç ile benzerlikleri gündem oldu

ESRA BİLGİÇ’İN AİLESİ MERAK KONUSU OLDU

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Oyuncunun ailesine dair detayların sınırlı olması, takipçilerinin bu konudaki merakını artırıyor. Kardeşi Ali Bilgiç’in gündeme gelmesiyle birlikte oyuncunun aile yaşamı da yeniden konuşulmaya başlandı.

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ETİKETLER
#esra bilgiç
#sosyal medya
#diriliş ertuğrul
#ali bilgiç
#Halime Hatun
#Magazin
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