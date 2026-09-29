Faruk Sabancı biricik aşkı Esra Bilgiç için servet harcadı! Göz kamaştıran hediye

Uzun bir süredir birlikte oldukları bilinen Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç çifti, magazin gündeminde yeniden yerini aldı. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren ünlü çift, şimdilerde birbirlerine olan aşklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mutlu beraberliklerini tüm hızıyla devam ettiren çiftten Faruk Sabancı, sevgilisi Esra Bilgiç'e yaptığı büyük jestle konuşuluyor. Magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında yer alan Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç, özel hayatları ve aşk yaşantılarıyla gündeme geliyor. Biricik aşkı için paraya kıyan ünlü DJ'in, adeta servet harcadığı söyleniyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya devam eden ikiliden Faruk Sabancı'nın, Esra Bilgiç'e göz kamaştıran hediyesi sosyal medyada ve magazin gündeminde büyük ses getiriyor.

FARUK SABANCI'DAN SEVGİLİSİ ESRA BİLGİÇ'E BÜYÜK JEST!

Sabancı ailesinin gözde isimleri arasında yer alan DJ Faruk Sabancı, güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğuyla televizyon dünyasına damga vuran sevgilisi Esra Bilgiç'e büyük bir jest yaptı. Aşklarını tam gaz devam ettiren çift, bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Uzun bir süredir mutlu beraberliklerini devam ettiren çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Başarılı kariyerlerinin ve iş hayatlarının yanı sıra yaşadıkları dolu dizgin aşkla da magazin gündeminde sık sık yer alan ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptığı aşk dolu paylaşımlarla da çok konuşuluyor. Özellikle aşk hayatlarıyla sık sık gündemde yer alan Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç çifti, bu kez magazin gündeminde bomba bir jestle konuşuluyor.

Mutlu beraberlikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan ikiliden Faruk Sabancı'nın biricik aşkı için paraya kıydığı söyleniyor. Ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in son olarak sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşım, tüm dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu. Bilgiç'in paylaştığı son karede kombininde bulunan göz alıcı parçanın arkasındaki ismin DJ sevgilisi Faruk Sabancı olduğu öne sürülüyor.

Güzelliği ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra kendine has giyim tarzıyla da adından söz ettiren Esra Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı'nın kendisine yaptığı büyük jestle magazin gündeminde yerini alıyor. Aşklarını duyurdukları günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sevenlerini kendilerinden mahrum bırakmıyor.

BİRİCİK AŞKI İÇİN SERVET HARCADI!

Başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle adından sık sık söz ettiren Esra Bilgiç, şimdilerde sevgilisi Faruk Sabancı'nın büyük jestiyle gündeme geliyor. DJ kariyeriyle müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Sabancı'nın biricik aşkı için servet harcadığı söyleniyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında çantasıyla dikkatleri üzerine çeken Bilgiç'e, bu aksesuarın sevgilisinden geldiği iddia ediliyor.

Faruk Sabancı'nın sevgilisi Esra Bilgiç'e hediye ettiği belirtilen lüks markaya ait çantanın değerinin 30 bin dolar, yani yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu öğrenildi. Sabancı'nın biricik aşkı için harcadığı servet değerindeki göz kamaştıran hediye, kısa sürede sosyal medyanın ve magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Uzun bir süredir dolu dizgin aşklarına devam eden ve ilişkilerini daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'e yaptığı büyük jest, magazin gündeminde ve sosyal medyada geniş yankı bulmaya devam ediyor.