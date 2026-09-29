Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:15

Faruk Sabancı biricik aşkı Esra Bilgiç için servet harcadı! Göz kamaştıran hediye

Esra Bilgiç ile uzun süredir mutlu bir beraberlik yaşayan Faruk Sabancı'dan büyük jest geldi. Biricik aşkı için paraya kıyan ünlü DJ, adeta servet harcadı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya devam eden ikiliden Faruk Sabancı'nın, Esra Bilgiç'e göz kamaştıran hediyesi sosyal medyada ve magazin gündeminde büyük ses getirdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Faruk Sabancı biricik aşkı Esra Bilgiç için servet harcadı! Göz kamaştıran hediye
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:15

Uzun bir süredir birlikte oldukları bilinen ve çifti, magazin gündeminde yeniden yerini aldı. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren ünlü çift, şimdilerde birbirlerine olan aşklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mutlu beraberliklerini tüm hızıyla devam ettiren çiftten Faruk Sabancı, sevgilisi Esra Bilgiç'e yaptığı büyük jestle konuşuluyor. Magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında yer alan Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç, özel hayatları ve aşk yaşantılarıyla gündeme geliyor. Biricik aşkı için paraya kıyan ünlü DJ'in, adeta servet harcadığı söyleniyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya devam eden ikiliden Faruk Sabancı'nın, Esra Bilgiç'e göz kamaştıran hediyesi sosyal medyada ve magazin gündeminde büyük ses getiriyor.

FARUK SABANCI'DAN SEVGİLİSİ ESRA BİLGİÇ'E BÜYÜK JEST!

Sabancı ailesinin gözde isimleri arasında yer alan DJ Faruk Sabancı, güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğuyla televizyon dünyasına damga vuran sevgilisi Esra Bilgiç'e büyük bir jest yaptı. Aşklarını tam gaz devam ettiren çift, bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Uzun bir süredir mutlu beraberliklerini devam ettiren çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Faruk Sabancı biricik aşkı Esra Bilgiç için servet harcadı! Göz kamaştıran hediye

Başarılı kariyerlerinin ve iş hayatlarının yanı sıra yaşadıkları dolu dizgin aşkla da magazin gündeminde sık sık yer alan ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptığı aşk dolu paylaşımlarla da çok konuşuluyor. Özellikle aşk hayatlarıyla sık sık gündemde yer alan Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç çifti, bu kez magazin gündeminde bomba bir jestle konuşuluyor.

Faruk Sabancı biricik aşkı Esra Bilgiç için servet harcadı! Göz kamaştıran hediye

Mutlu beraberlikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan ikiliden Faruk Sabancı'nın biricik aşkı için paraya kıydığı söyleniyor. Ünlü Esra Bilgiç'in son olarak sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşım, tüm dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu. Bilgiç'in paylaştığı son karede kombininde bulunan göz alıcı parçanın arkasındaki ismin DJ sevgilisi Faruk Sabancı olduğu öne sürülüyor.

Faruk Sabancı biricik aşkı Esra Bilgiç için servet harcadı! Göz kamaştıran hediye

Güzelliği ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra kendine has giyim tarzıyla da adından söz ettiren Esra Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı'nın kendisine yaptığı büyük jestle magazin gündeminde yerini alıyor. Aşklarını duyurdukları günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sevenlerini kendilerinden mahrum bırakmıyor.

Faruk Sabancı biricik aşkı Esra Bilgiç için servet harcadı! Göz kamaştıran hediye

BİRİCİK AŞKI İÇİN SERVET HARCADI!

Başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle adından sık sık söz ettiren Esra Bilgiç, şimdilerde sevgilisi Faruk Sabancı'nın büyük jestiyle gündeme geliyor. DJ kariyeriyle müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Sabancı'nın biricik aşkı için servet harcadığı söyleniyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında çantasıyla dikkatleri üzerine çeken Bilgiç'e, bu aksesuarın sevgilisinden geldiği iddia ediliyor.

Faruk Sabancı biricik aşkı Esra Bilgiç için servet harcadı! Göz kamaştıran hediye

Faruk Sabancı'nın sevgilisi Esra Bilgiç'e hediye ettiği belirtilen lüks markaya ait çantanın değerinin 30 bin dolar, yani yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu öğrenildi. Sabancı'nın biricik aşkı için harcadığı servet değerindeki göz kamaştıran hediye, kısa sürede sosyal medyanın ve magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Faruk Sabancı biricik aşkı Esra Bilgiç için servet harcadı! Göz kamaştıran hediye

Uzun bir süredir dolu dizgin aşklarına devam eden ve ilişkilerini daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'e yaptığı büyük jest, magazin gündeminde ve sosyal medyada geniş yankı bulmaya devam ediyor. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Esra Bilgiç’ten dikkat çeken hamle! Şebnem Ferah'ı takibi bıraktı
Faruk Sabancı akıma katıldı! Sefo ve birçok ünlüden öğrenciler için anlamlı hareket
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#esra bilgiç
#faruk sabancı
#oyuncu
#magazin gündemi
#Dj
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.