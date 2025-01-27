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Esra Dermancıoğlu talihsiz kaza geçirdi! Öncesi ve sonrasını paylaştı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ocak 2025 10:32 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:32
Esra Dermancıoğlu talihsiz kaza geçirdi! Öncesi ve sonrasını paylaştı

Siyah Kalp dizisinin çekimleri için Kapadokya'da bulunan oyuncu Esra Dermancıoğlu, talihsiz bir kaza geçirdi. Dişini kıran Esra Dermancıoğlu, "Çocuk gibi dişimi kırdım" diyerek dişinin yeni halini paylaştı.

Son dönemde Siyah Kalp​ dizisinin setinde rol arkadaşıyla yaşadığı tartışmayla gündem olan Esra Dermancıoğlu​, şimdi ise ufak bir kaza geçirdi. Dizi çekimleri nedeniyle Kapadokya​'da yer alan Esra Dermancıoğlu düşüp dişini kırdı. Dişini kırdığını görüntüsünü paylaşan Dermancıoğlui takipçilerini hem güldürdü hem de korkuttu. 

ESRA DERMANCIOĞLU DİŞİNİ KIRDI 

Dişini kıran Esra Dermancıoğlu, kırık dişinin fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşarak "Çocuk gibi dişimi kırdım" notunu düştü. 56 yaşındaki Esra Dermancıoğlu karesiyle takipçilerini güldürmeyi başardı. 

Esra Dermancıoğlu talihsiz kaza geçirdi! Öncesi ve sonrasını paylaştı - 1. Resim

Soluğu doktorda alan Esra Dermancıoğlu, dişinin yeni halini de sosyal medyadan paylaştı. Esra Dermancıoğlu'na ünlü isimlerden de "Geçmiş olsun" mesajı yağdı. 

Esra Dermancıoğlu talihsiz kaza geçirdi! Öncesi ve sonrasını paylaştı - 2. Resim

Siyah Kalp dizisindeki rol arkadaşı Burak Sergen​, diziden ayrılma sebebinin kendisiyle yaşadığı bir kavga olduğu yönündeki iddialar hakkında konuşan Esra Dermancıoğlu, “Hayır, ne münasebet! Hiç öyle bir şey yok. Benimle ilgili sorularınızı yanıtlarım” diyerek çıkan haberleri yalanladı. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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