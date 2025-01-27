Muazzez Ersoy gördüğü an savcılığa koştu! Takipçilerini uyardı

27 Ocak 2025 09:51 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:52

Şarkıcı Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı. Muazzez Ersoy, adını kullanarak ilaç ve kozmetik ürünü satan kişiler hakkında yasal işlem başlattı.

Ünlü isimler bir bir dolandırıcılara karşı harekete geçti. Bu sefer Muazzez Ersoy, adını kullanarak ürün satan dolandırıcılara karşı soluğu savcılıkta aldı. Sosyal medyada 370 bin takipçiye sahip Muazzez Ersoy, takipçilerini dolandırıcılara karşı da bilgilendirdi.

MUAZZEZ ERSOY SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Bu durumdan haberdar olan Muazzez Ersoy, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Ersoy, konuyla ilgili sosyal medya hesabından "Sosyal medya ve dijital medyada kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından hazırlanan sözde ilaç, krem reklamlarından bilgim var. Avukatım gerekli adımları attı. Ne var ki bu sahte reklama ve reklamlara inananlar olduğunu da duymaktayım. Hiçbir ilaç, merhem reklamında oynamadım, rol almadım. Lütfen benim tarafımdan, sosyal medya hesaplarımda paylaşılmayan hiçbir reklama inanmayın, bağlantıya tıklamayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın." paylaşımı yaptı.

Daha önce Hazal Kaya, Cansu Canan Özgen, Beren Saat gibi isimler de adını kullanarak ürün satışı yapmaya çalışan dolandırıcılar için takipçilerini sosyal medya hesaplarından uyarmıştı.