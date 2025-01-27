Kızılcık Şerbeti ekibi onu arıyor! Tüm senaryoyu ifşaladı

27 Ocak 2025 09:29 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:31

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu geçtiğimiz hafta Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek yayınlamış ve gündem olmuştu. Dün ise bilinmeyen bir hesap, tüm senaryoyu video şeklinde yayınladı. Bunun üzerine ekip tüm senaryoyu yayınlayan kişiyi bulmak için harekete geçti.

Başrolünde Sıla Türkoğlu​, Evrim Alasya​, Barış Kılıç​ gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti​ dizisinde skandallar bitmiyor. Reytinglerde yükselişini sürdüren Kızılcık Şerbeti'nin senaryosu yayınlandı. Geçtiğimiz hafta dizide Nilay​ karakteriyle yer alan Feyza Civelek, senaryoyu yayınlamıştı. Bu hafta ise bilinmeyen bir hesap, tüm senaryoyu yayınladı.

KIZILCIK ŞERBETİ EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

Bu hafta Kızılcık Şerbeti'nin 86. bölümü ifşalandı. Bir kullanıcı tüm haftanın senaryosunu tek tek yayınladı. Video çeken kullanıcı, sayfaları çevirerek bütün haftanın senaryosunu paylaştı.

Yayınlanan yeni bölüm senaryosu sonrası Kızılcık Şerbeti ekibi, kimin paylaştığını araştırmaya başladı. Ekip daha önce de ifşalanan senaryonun bu hafta km tarafından yayınlandığı bulmak için herkesle konuşmaya başladı.

Rol gereği tedavisi biten ve iyileşen Civelek, sosyal medya hesabında "Ölmedek geri geldik" yazılı bir fotoğrafını yayınlayıp elindeki senaryoyu paylaştı. Civelek'in paylaştığı karede yer alan senaryoyu ters çevirip okumaya çalışanlar Firaz'ın Nursema'yı öperek aşkını ilan ettiğini gördü