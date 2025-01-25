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Zerrin Özer vasiyetinin açıkladı! Sosyal medya ikiye bölündü

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: Kanal D
25 Ocak 2025 16:31 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 16:32
Zerrin Özer vasiyetinin açıkladı! Sosyal medya ikiye bölündü

Geçirdiği omirilik ameliyatı sonrası bir süre Darülaceze'de kalan şarkıcı Zerrin Özer, vasiyetini açıkladı. Kariyerini sonlandırdığını açıklayan Zerrin Özer, vasiyetiyle de şaşırttı.

Beyninde iki damarda daralma olduğunu belirten Zerrin Özer, son katıldığı ödül töreninde sendeleyerek sahneye çıktı. Ferdi Tayfur​'un hayatını kaybetmesinin ardından çocuklarının arasında yaşanan miras​ problemi sonrası ünlü isimler de vasiyetlerini açıklamaya başladı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Zerrin Özer oldu. 

ZERRİN ÖZER VASİYETİNİ AÇIKLADI 

Asiye Acar'ın sorularını Zerrin Özer ilk kez vasiyetini de açıkladı ve "Janis Joplin hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor, Little Girl Blue o çalsın cenazemde" ifadelerini kullandı. Muhabir Asiye Acar şaşırarak 'Nasıl yani?' diye sordu. Zerrin Özer ise 'Cenazemin bir bölümde bu şarkı çalsın' ifadelerini kullandı.

Zerrin Özer'in vasiyet​ açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri "Daha neler", "Neden böyle bir açıklama yaparsın ki", gibi yorumlar yaparken, kimileri de "İstediğini söyler" gibi yorumlar yaptı. 

Zerrin Özer vasiyetinin açıkladı! Sosyal medya ikiye bölündü - 1. Resim

ZERRİN ÖZER'İN SON SAĞLIK DURUMU ÜZDÜ 

Zerrin Özer, "Yılın Şarkısı" ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmayla sevenlerini üzdü. Zerrin Özer, beynindeki iki damarda daralma olduğunu belirterek; "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim" ifadelerini kullandı.

Zerrin Özer vasiyetinin açıkladı! Sosyal medya ikiye bölündü - 2. Resim

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Kaynak: Kanal D
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