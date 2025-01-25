Zerrin Özer vasiyetinin açıkladı! Sosyal medya ikiye bölündü

25 Ocak 2025 16:31 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 16:32

Geçirdiği omirilik ameliyatı sonrası bir süre Darülaceze'de kalan şarkıcı Zerrin Özer, vasiyetini açıkladı. Kariyerini sonlandırdığını açıklayan Zerrin Özer, vasiyetiyle de şaşırttı.

Ece Seçkin ilk kez takıntılarından bahsetti! Eşi Çağrı ile tanışma hikayesi de anlattı

Ece Seçkin ilk kez takıntılarından bahsetti! Eşi Çağrı ile tanışma hikayesi de anlattı

Beyninde iki damarda daralma olduğunu belirten Zerrin Özer, son katıldığı ödül töreninde sendeleyerek sahneye çıktı. Ferdi Tayfur​'un hayatını kaybetmesinin ardından çocuklarının arasında yaşanan miras​ problemi sonrası ünlü isimler de vasiyetlerini açıklamaya başladı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Zerrin Özer oldu.

ZERRİN ÖZER VASİYETİNİ AÇIKLADI

Asiye Acar'ın sorularını Zerrin Özer ilk kez vasiyetini de açıkladı ve "Janis Joplin hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor, Little Girl Blue o çalsın cenazemde" ifadelerini kullandı. Muhabir Asiye Acar şaşırarak 'Nasıl yani?' diye sordu. Zerrin Özer ise 'Cenazemin bir bölümde bu şarkı çalsın' ifadelerini kullandı.

Zerrin Özer'in vasiyet​ açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri "Daha neler", "Neden böyle bir açıklama yaparsın ki", gibi yorumlar yaparken, kimileri de "İstediğini söyler" gibi yorumlar yaptı.

ZERRİN ÖZER'İN SON SAĞLIK DURUMU ÜZDÜ

Zerrin Özer, "Yılın Şarkısı" ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmayla sevenlerini üzdü. Zerrin Özer, beynindeki iki damarda daralma olduğunu belirterek; "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim" ifadelerini kullandı.