Esra Dermancıoğlu’dan güldüren Harry Potter paylaşımı! “Parayı verin, her türlü tipe girerim”

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İstanbul
Rol aldığı yapımlardaki performansıyla tanınan Esra Dermancıoğlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Harry Potter karakterlerini andıran görüntüleriyle takipçilerinin karşısına çıkan oyuncu, paylaşımına esprili bir not düştü. Dermancıoğlu’nun sözleri sosyal medyada eğlenceli yorumlara konu oldu.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Esra Dermancıoğlu, Harry Potter evrenini çağrıştıran iki fotoğrafını yan yana paylaşarak takipçilerinin karşısına çıktı. Paylaşımına “Parayı verin her türlü tipe girerim” notunu düşen oyuncu, esprili sözleriyle dikkat çekti. Dermancıoğlu’nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Rol aldığı yapımlarda çoğu zaman sert ve kötü karakterlerle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarındaki eğlenceli tavrıyla farklı bir yönünü gösteriyor.
Özellikle yeni dizisindeki karakteriyle dikkat çeken oyuncu, günlük hayatındaki renkli kişiliği ve kendisiyle dalga geçebilen yaklaşımıyla da beğeni topluyor. Harry Potter göndermesiyle yaptığı son paylaşım, Dermancıoğlu’nun mizah anlayışını bir kez daha ortaya koyarken takipçilerine de keyifli anlar yaşattı.
Oyunculuk kariyerinde birbirinden farklı karakterlere hayat veren Esra Dermancıoğlu, özellikle son dönemde rol aldığı dizideki kötü karakteriyle izleyicinin karşısına çıkıyor.
Ekranda sergilediği sert tavrın aksine sosyal medyada eğlenceli ve samimi paylaşımlarıyla öne çıkan oyuncu, kendine has mizah anlayışıyla da dikkat çekiyor. Harry Potter göndermesiyle yaptığı son paylaşım, Dermancıoğlu'nun renkli kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Doğal halini ve eğlenceli kişiliğini takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen Esra Dermancıoğlu, bu kez de Harry Potter benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu. Kendine has mizah anlayışıyla dikkat çeken oyuncu, esprili paylaşımıyla takipçilerini güldürürken ekran dışındaki renkli kişiliğini bir kez daha ortaya koydu.