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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:46

Esra Dermancıoğlu’dan güldüren Harry Potter paylaşımı! “Parayı verin, her türlü tipe girerim”

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı Harry Potter temalı paylaşımla takipçilerini güldürdü. Ünlü oyuncunun fotoğraflarına eşlik eden “Parayı verin, her türlü tipe girerim” notu kısa sürede dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Esra Dermancıoğlu’dan güldüren Harry Potter paylaşımı! “Parayı verin, her türlü tipe girerim”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:46

Rol aldığı yapımlardaki performansıyla tanınan , bu kez paylaşımıyla gündeme geldi. karakterlerini andıran görüntüleriyle takipçilerinin karşısına çıkan , paylaşımına esprili bir not düştü. Dermancıoğlu’nun sözleri sosyal medyada eğlenceli yorumlara konu oldu.

HABERİN ÖZETİ

Esra Dermancıoğlu’dan güldüren Harry Potter paylaşımı! “Parayı verin, her türlü tipe girerim”

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından Harry Potter evrenini çağrıştıran fotoğraflarını esprili bir notla paylaşarak gündeme geldi.
Dermancıoğlu, Harry Potter karakterlerini andıran iki fotoğrafını yan yana paylaşarak "Parayı verin her türlü tipe girerim" notunu düştü.
Oyuncunun esprili paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve eğlenceli yorum aldı.
Rol aldığı yapımlarda genellikle sert ve kötü karakterlerle tanınan oyuncu, sosyal medyadaki eğlenceli tavrıyla farklı bir yönünü gösteriyor.
Dermancıoğlu, ekran dışındaki renkli kişiliği ve kendisiyle dalga geçebilen mizah anlayışıyla dikkat çekiyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

ESRA DERMANCIOĞLU’NDAN HARRY POTTER GÖNDERMESİ

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Esra Dermancıoğlu, Harry Potter evrenini çağrıştıran iki fotoğrafını yan yana paylaşarak takipçilerinin karşısına çıktı. Paylaşımına “Parayı verin her türlü tipe girerim” notunu düşen oyuncu, esprili sözleriyle dikkat çekti. Dermancıoğlu’nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Esra Dermancıoğlu’dan güldüren Harry Potter paylaşımı! “Parayı verin, her türlü tipe girerim”

ESRA DERMANCIOĞLU’NUN PAYLAŞIMINA TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Rol aldığı yapımlarda çoğu zaman sert ve kötü karakterlerle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarındaki eğlenceli tavrıyla farklı bir yönünü gösteriyor.

Esra Dermancıoğlu’dan güldüren Harry Potter paylaşımı! “Parayı verin, her türlü tipe girerim”

Özellikle yeni dizisindeki karakteriyle dikkat çeken oyuncu, günlük hayatındaki renkli kişiliği ve kendisiyle dalga geçebilen yaklaşımıyla da beğeni topluyor. Harry Potter göndermesiyle yaptığı son , Dermancıoğlu’nun mizah anlayışını bir kez daha ortaya koyarken takipçilerine de keyifli anlar yaşattı.

Esra Dermancıoğlu’dan güldüren Harry Potter paylaşımı! “Parayı verin, her türlü tipe girerim”

ESRA DERMANCIOĞLU EKRANDA BAŞKA, SOSYAL MEDYADA BAŞKA!

Oyunculuk kariyerinde birbirinden farklı karakterlere hayat veren Esra Dermancıoğlu, özellikle son dönemde rol aldığı dizideki kötü karakteriyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Esra Dermancıoğlu’dan güldüren Harry Potter paylaşımı! “Parayı verin, her türlü tipe girerim”

Ekranda sergilediği sert tavrın aksine sosyal medyada eğlenceli ve samimi paylaşımlarıyla öne çıkan oyuncu, kendine has mizah anlayışıyla da dikkat çekiyor. Harry Potter göndermesiyle yaptığı son paylaşım, Dermancıoğlu'nun renkli kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Esra Dermancıoğlu’dan güldüren Harry Potter paylaşımı! “Parayı verin, her türlü tipe girerim”

Doğal halini ve eğlenceli kişiliğini takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen Esra Dermancıoğlu, bu kez de Harry Potter benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu. Kendine has mizah anlayışıyla dikkat çeken oyuncu, esprili paylaşımıyla takipçilerini güldürürken ekran dışındaki renkli kişiliğini bir kez daha ortaya koydu.

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ETİKETLER
#paylaşım
#sosyal medya
#harry potter
#esra dermancıoğlu
#oyuncu
#Magazin
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