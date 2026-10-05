Cihangir Ceyhan’dan Esra Dermancıoğlu’na olay benzetme! “Türkiye’ye gelen export meyveler gibisin”

Programdaki samimi sohbet kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken, Cihangir Ceyhan’ın Esra Dermancıoğlu için kullandığı ifadeler sosyal medyada konuşulmaya başladı. Dermancıoğlu’nun doğrudan sorusuna açık bir şekilde cevap veren Ceyhan, “tipim değilsin” sözünün ardından ünlü oyuncuyu oldukça sıra dışı bir benzetmeyle anlattı.

CİHANGİR CEYHAN’DAN ESRA DERMANCIOĞLU’NA OLAY BENZETME

‘Neden Esra?’ programında konuklarını samimi sorularıyla şaşırtan Esra Dermancıoğlu, bu kez Cihangir Ceyhan’a kendisiyle ilgili bir soru yöneltti. Dermancıoğlu, Ceyhan’a “beni kadın olarak güzel buluyor musun?” diye sordu.

Ceyhan ise soruya doğrudan cevap vererek “tipim değilsin” dedi. Stüdyodaki sohbet bu sözlerle sınırlı kalmazken, Ceyhan’ın devamında yaptığı açıklama dikkatleri daha da üzerine çekti.

“TÜRKİYE’YE GELEN EXPORT MEYVELER GİBİSİN”

Cihangir Ceyhan, Esra Dermancıoğlu’nun güzelliğini değerlendirirken ilginç bir benzetmeye başvurdu. Ünlü oyuncunun Türkiye’ye gelen ihracat ürünleri arasında yer alan meyvelere benzediğini söylemesi, sohbetin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Ceyhan’ın “Türkiye’ye gelen export meyveler gibisin” sözleri karşısında Dermancıoğlu’nun nasıl tepki verdiği de izleyenlerin dikkatini çekti. İkilinin karşılıklı sohbeti, programın sosyal medyada öne çıkan bölümleri arasında yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Esra Dermancıoğlu’nun Cihangir Ceyhan’ı konuk ettiği bölümde yaşanan bu diyalog, programın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Özellikle “tipim değilsin” ifadesi ve hemen ardından gelen sıra dışı benzetme, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

İkilinin doğal ve samimi sohbeti sırasında ortaya çıkan bu sözler, izleyenler arasında farklı yorumlara da neden oldu. Ceyhan’ın Dermancıoğlu’na yaptığı benzetme, programın merak edilen detayları arasında yer aldı.