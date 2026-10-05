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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 16:06

Cihangir Ceyhan’dan Esra Dermancıoğlu’na olay benzetme! “Türkiye’ye gelen export meyveler gibisin”

Esra Dermancıoğlu’nun YouTube kanalında yayınlanan ‘Neden Esra?’ programının bu haftaki konuğu Cihangir Ceyhan oldu. Sohbet sırasında Dermancıoğlu’nun “beni kadın olarak güzel buluyor musun?” sorusu üzerine Ceyhan’ın verdiği cevap gündeme damga vurdu. Ünlü oyuncu, Dermancıoğlu’na “tipim değilsin” derken ardından yaptığı benzetmeyle de dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Cihangir Ceyhan’dan Esra Dermancıoğlu’na olay benzetme! “Türkiye’ye gelen export meyveler gibisin”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 16:06

Programdaki samimi sohbet kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken, ’ın Esra Dermancıoğlu için kullandığı ifadeler sosyal medyada konuşulmaya başladı. Dermancıoğlu’nun doğrudan sorusuna açık bir şekilde cevap veren Ceyhan, “tipim değilsin” sözünün ardından ünlü oyuncuyu oldukça sıra dışı bir benzetmeyle anlattı.

CİHANGİR CEYHAN’DAN ESRA DERMANCIOĞLU’NA OLAY BENZETME

‘Neden Esra?’ programında konuklarını samimi sorularıyla şaşırtan , bu kez Cihangir Ceyhan’a kendisiyle ilgili bir soru yöneltti. Dermancıoğlu, Ceyhan’a “beni kadın olarak güzel buluyor musun?” diye sordu.

Cihangir Ceyhan’dan Esra Dermancıoğlu’na olay benzetme! “Türkiye’ye gelen export meyveler gibisin”

Ceyhan ise soruya doğrudan cevap vererek “tipim değilsin” dedi. Stüdyodaki sohbet bu sözlerle sınırlı kalmazken, Ceyhan’ın devamında yaptığı açıklama dikkatleri daha da üzerine çekti.

Cihangir Ceyhan’dan Esra Dermancıoğlu’na olay benzetme! “Türkiye’ye gelen export meyveler gibisin”

“TÜRKİYE’YE GELEN EXPORT MEYVELER GİBİSİN”

Cihangir Ceyhan, Esra Dermancıoğlu’nun güzelliğini değerlendirirken ilginç bir benzetmeye başvurdu. Ünlü oyuncunun ’ye gelen ihracat ürünleri arasında yer alan meyvelere benzediğini söylemesi, sohbetin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Cihangir Ceyhan’dan Esra Dermancıoğlu’na olay benzetme! “Türkiye’ye gelen export meyveler gibisin”

Ceyhan’ın “Türkiye’ye gelen export meyveler gibisin” sözleri karşısında Dermancıoğlu’nun nasıl tepki verdiği de izleyenlerin dikkatini çekti. İkilinin karşılıklı sohbeti, programın sosyal medyada öne çıkan bölümleri arasında yer aldı.

Cihangir Ceyhan’dan Esra Dermancıoğlu’na olay benzetme! “Türkiye’ye gelen export meyveler gibisin”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Esra Dermancıoğlu’nun Cihangir Ceyhan’ı konuk ettiği bölümde yaşanan bu diyalog, programın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Özellikle “tipim değilsin” ifadesi ve hemen ardından gelen sıra dışı benzetme, kullanıcılarının ilgisini çekti.

Cihangir Ceyhan’dan Esra Dermancıoğlu’na olay benzetme! “Türkiye’ye gelen export meyveler gibisin”

İkilinin doğal ve samimi sohbeti sırasında ortaya çıkan bu sözler, izleyenler arasında farklı yorumlara da neden oldu. Ceyhan’ın Dermancıoğlu’na yaptığı benzetme, programın merak edilen detayları arasında yer aldı.

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#cihangir ceyhan
#sosyal medya
#esra dermancıoğlu
#Türkiye
#Neden Esra
#Magazin
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