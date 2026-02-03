Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'i kimse tanıyamadı! İmajı Hande Erçel'e benzetildi

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Demet Özdemir son dergi çekimindeki pozlarıyla da gündem olmayı başardı. Yapılan makyajla kaşları açılan Demet Özdemir'e Hande Erçel'in geçen sene paylaştığı pozlar hatırlatıldı.

DEMET ÖZDEMİR'İN YENİ İMAJI ÇOK KONUŞULDU

Instagramda 17.2 milyon takipçisi olan Demet Özdemir, attığı her adımla konuşulurken son günlerde ise dergi çekimindeki pozlarıyla da çok konuşuldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip Demet Özdemir, siyahlar içinde daha önce görmediğimiz bir makyajla poz verdi.

DEMET ÖZDEMİR, HANDE ERÇEL'E BENZETİLDİ

Hande Erçel'in de geçtiğimiz yıl sosyal medyada uyguladığı efektle kaşlarını açık renk yapmıştı. Daha sonra ise dergi çekiminde bu görüntü makyajla yapılmış ve Hande Erçel'in görüntüsüne beğeni yağmıştı.

BRADLEY COOPER'DAN DEMET ÖZDEMİR VE CAN YAMAN'A ÖVGÜ

Hollywood yıldızı Bradley Cooper, Joe Rogan’ın podcast yayınında annesi Gloria Campano’nun Türk dizisi "Erkenci Kuş"u dört-beş kez izlediğini ve başrol oyuncusu Can Yaman'ı "dünyanın en iyi aktörü" olarak gördüğünü söyledi. Cooper ayrıca hem Demet Özdemir'e hem de Can Yaman'î övgü yağmuruna tuttu.