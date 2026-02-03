Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'i kimse tanıyamadı! İmajı Hande Erçel'e benzetildi

Çağatay Ulusoy ile birlikte Eşref Rüya dizisinde rol alan Demet Özdemir, dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Yapılan makyajla Demet Özdemir'in kaşları kapatılırken, oyuncunun imajı Hande Erçel'e benzetildi.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'i kimse tanıyamadı! İmajı Hande Erçel'e benzetildi
Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Demet Özdemir son dergi çekimindeki pozlarıyla da gündem olmayı başardı. Yapılan makyajla kaşları açılan Demet Özdemir'e Hande Erçel'in geçen sene paylaştığı pozlar hatırlatıldı.

DEMET ÖZDEMİR'İN YENİ İMAJI ÇOK KONUŞULDU

Instagramda 17.2 milyon takipçisi olan Demet Özdemir, attığı her adımla konuşulurken son günlerde ise dergi çekimindeki pozlarıyla da çok konuşuldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip Demet Özdemir, siyahlar içinde daha önce görmediğimiz bir makyajla poz verdi.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'i kimse tanıyamadı! İmajı Hande Erçel'e benzetildi

DEMET ÖZDEMİR, HANDE ERÇEL'E BENZETİLDİ

Hande Erçel'in de geçtiğimiz yıl sosyal medyada uyguladığı efektle kaşlarını açık renk yapmıştı. Daha sonra ise dergi çekiminde bu görüntü makyajla yapılmış ve Hande Erçel'in görüntüsüne beğeni yağmıştı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'i kimse tanıyamadı! İmajı Hande Erçel'e benzetildi

BRADLEY COOPER'DAN DEMET ÖZDEMİR VE CAN YAMAN'A ÖVGÜ

Hollywood yıldızı Bradley Cooper, Joe Rogan’ın podcast yayınında annesi Gloria Campano’nun Türk dizisi "Erkenci Kuş"u dört-beş kez izlediğini ve başrol oyuncusu Can Yaman'ı "dünyanın en iyi aktörü" olarak gördüğünü söyledi. Cooper ayrıca hem Demet Özdemir'e hem de Can Yaman'î övgü yağmuruna tuttu.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'i kimse tanıyamadı! İmajı Hande Erçel'e benzetildi
