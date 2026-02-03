Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yıldız Tilbe Gazi Mahallesi'ne gitti! Nedeni çok geçmeden ortaya çıktı

Şarkıcı Yıldız Tilbe bugün İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Gazi Mahallesi'nde görüldü. Mahallenin Muhtarı Ümit Doğan, Yıldız Tilbe'nin kendisine 7-8 yıldır ziyaret ettiğini belirterek, "Engelli, yetim, yardıma muhtaç insanlara yardım eder" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yıldız Tilbe Gazi Mahallesi'ne gitti! Nedeni çok geçmeden ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 14:57

Yılbaşı gecesi İbrahim Tatlıses'in programına katılan dansları ve sözleriyle uzun süre konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde 'ye yaptığı yardımlarla çok konuşulan Yıldız Tilbe bu sefer ise 'nde yardıma muhtaç insanlara el uzattı.

YILDIZ TİLBE'DEN GAZİ MAHALLESİ'NE ANLAMLI ZİYARET

Mahallenin muhtarı Ümit Doğan; "Yıldız Tilbe, 7 - 8 yıldır mahallemizi ziyarete gelir. , yetim, yardıma muhtaç insanlara eder. Her yıl başında görüşür, yardıma muhtaç insanları belirleriz. Kendisi gelir, yardıma muhtaç insanlarla sohbet eder, moral verir ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Yaptığı ziyaretlerden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.

Yıldız Tilbe Gazi Mahallesi'ne gitti! Nedeni çok geçmeden ortaya çıktı

YILDIZ TİLBE'DEN GAZZE'YE YARDIM ELİ

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Kudüs Gönüllüleri'nin Gazze'de sürdürdüğü Çadırkent projelerine büyük bir katkı sunarak 300 bin dolarlık bir bağışta bulundu.

Yıldız Tilbe Gazi Mahallesi'ne gitti! Nedeni çok geçmeden ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı! Son haline yorum yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Buse Varol ile Merve Tektaş aralarındaki buzları eritti! Viyana çıkarmasına beğeni yağdı
ETİKETLER
#gazze
#engelli
#yıldız tilbe
#yardım
#Yetim
#Gazi Mahallesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.