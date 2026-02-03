Yıldız Tilbe Gazi Mahallesi'ne gitti! Nedeni çok geçmeden ortaya çıktı

Yılbaşı gecesi İbrahim Tatlıses'in programına katılan Yıldız Tilbe dansları ve sözleriyle uzun süre konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde Gazze'ye yaptığı yardımlarla çok konuşulan Yıldız Tilbe bu sefer ise Gazi Mahallesi'nde yardıma muhtaç insanlara el uzattı.

YILDIZ TİLBE'DEN GAZİ MAHALLESİ'NE ANLAMLI ZİYARET

Mahallenin muhtarı Ümit Doğan; "Yıldız Tilbe, 7 - 8 yıldır mahallemizi ziyarete gelir. Engelli, yetim, yardıma muhtaç insanlara yardım eder. Her yıl başında görüşür, yardıma muhtaç insanları belirleriz. Kendisi gelir, yardıma muhtaç insanlarla sohbet eder, moral verir ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Yaptığı ziyaretlerden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.

YILDIZ TİLBE'DEN GAZZE'YE YARDIM ELİ

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Kudüs Gönüllüleri'nin Gazze'de sürdürdüğü Çadırkent projelerine büyük bir katkı sunarak 300 bin dolarlık bir bağışta bulundu.