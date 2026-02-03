Menü Kapat
Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı! Son haline yorum yağdı

Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biri olan Sevtap Parman'ın Alzheimer'a yakalandığı ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi isimlerle kamera karşısına geçen 64 yaşındaki Sevtap Parman uzun süredir huzurevinde yaşamını sürdürüyor.

Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı! Son haline yorum yağdı
1985 yılında başladığı oyunculuk kariyerine 22 film sığdıran Sevtap Parman, uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle zor günler geçiriyor. 2011 yılında oyunculuğu bırakan Sevtap Parman'ın son haline ise yorum yağdı.

SEVTAP PARMAN ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

'ın sevilen ismi Sevtap Parman, şimdilerde son sağlık durumuyla gündemde. ’a yakalanan Sevtap Parman'ın son hali gündem oldu.

Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı! Son haline yorum yağdı

2011 yılında oyunculuğu bırakan Sevtap Parman uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Sevtap Parman, geçimini açtığı dükkanla sağlıyor.

Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı! Son haline yorum yağdı

Annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşayan Sevtap Parman Alzheimer'a yakalandı. Kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirilen Sevtap Parman'ın tedavisi devam ediyor.

Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı! Son haline yorum yağdı

SEVTAP PARMAN'IN SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sevtap Parman'ın son haline sosyal medyada bazı kullanıcılar 'yıllar geçse de çok güzel' yorumunu yaparken bazı kullanıcılar da 'yıllar ona da acımamış' yorumunda bulundu.

Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı! Son haline yorum yağdı
