Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı! Son haline yorum yağdı

1985 yılında başladığı oyunculuk kariyerine 22 film sığdıran Sevtap Parman, uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle zor günler geçiriyor. 2011 yılında oyunculuğu bırakan Sevtap Parman'ın son haline ise yorum yağdı.

SEVTAP PARMAN ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Yeşilçam'ın sevilen ismi Sevtap Parman, şimdilerde son sağlık durumuyla gündemde. Alzheimer’a yakalanan Sevtap Parman'ın son hali gündem oldu.

2011 yılında oyunculuğu bırakan Sevtap Parman uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Sevtap Parman, geçimini açtığı dükkanla sağlıyor.

Annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşayan Sevtap Parman Alzheimer'a yakalandı. Kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirilen Sevtap Parman'ın tedavisi devam ediyor.

SEVTAP PARMAN'IN SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sevtap Parman'ın son haline sosyal medyada bazı kullanıcılar 'yıllar geçse de çok güzel' yorumunu yaparken bazı kullanıcılar da 'yıllar ona da acımamış' yorumunda bulundu.