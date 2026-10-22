Estetik operasyon olan Bülent Ersoy'un havalimanındaki görüntüsü korkuttu! Ünlü fenomen o anları kayda aldı

Yıllardır sesi, gösterişli tarzı ve kendine has tavırlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Ersoy, havalimanında kendisiyle karşılaşan genç hayranının iltifatını tebessümle karşıladı. Genç hayranın “Gerçek Diva sizsiniz” sözleriyle sevgisini dile getirdiği anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

BÜLENT ERSOY'UN HAVALİMANINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ KORKUTTU

Bülent Ersoy, özel hayatı ve günlük yaşamından kesitlerle de magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü sanatçının hayranlarıyla karşılaşmaları, zaman zaman sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülere dönüşüyor.

Bu kez havalimanında yaşanan karşılaşma dikkat çekti. Sosyal medyada razipreal kullanıcı adıyla bilinen Poyraz İpek, Ersoy'u gördüğünde duygularını dile getirmek istedi. İkilinin asansörde karşılaştığı sırada kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

“GERÇEK DİVA SİZSİNİZ” SÖZLERİYLE SEVGİSİNİ GÖSTERDİ

Paylaşılan videoda tekerlekli sandalyede bulunan Bülent Ersoy'un yanına gelen genç hayranının, sanatçıya “Gerçek Diva sizsiniz” diyerek seslendiği görüldü. Ersoy ise kendisine yöneltilen bu övgüyü tebessümle karşıladı.

İkilinin kısa sohbeti, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Hayranının sevgisine sıcak bir şekilde karşılık veren Diva'nın görüntüleri, paylaşımın ardından yeniden magazin gündeminin öne çıkan konuları arasına girdi.

BÜLENT ERSOY YİNE GÜNDEMDE

Türk sanat müziğinin en tanınan isimlerinden Bülent Ersoy, yıllardır sahne kostümleri, açıklamaları ve kendine özgü üslubuyla dikkat çekiyor. Sanatçının günlük yaşamından paylaşılan görüntüler de hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Havalimanındaki karşılaşma da Ersoy'un hayranlarıyla kurduğu iletişimi gözler önüne serdi. Görüntülerde sanatçının tekerlekli sandalyede bulunması dikkat çekerken, sağlık durumuna ilişkin videoda doğrulanmış bir bilgi yer almadı.