Evde Tek Başına, Beterböcek filmleriyle tanınan Catherine O’Hara hayatını kaybetti

'Evde Tek Başına' film serisinin yıldızı Kanadalı aktris Catherine O’Hara'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Schitt’s Creek, Evde Tek Başına ve Best in Show ile tanınan sanatçı 71 yaşındaydı. Menajeri kısa süreli hastalığın ardından yaşamını yitirdiğini söyledi.

EVDE TEK BAŞINA SERİSİYLE TANINDI

Komedi kariyerine 1970’lerde başlayan O’Hara, Kanada yapımı skeç programı SCTV’nin yaratıcıları arasında yer aldı. Sinemadaki çıkışını 1980’lerde Donald Sutherland ile rol aldığı romantik komedi Nothing Personal ile yaptı. 1985’te ise Martin Scorsese’nin kara komedisi After Hours’ta rol aldı.

O’Hara, 1988’de Tim Burton’ın komedi-korku filmi Beetlejuice’te oynadı ve bu rolünü 2024’te çekilen devam filminde de tekrarladı. Orijinal filmin setinde, daha sonra 1992’de evleneceği yapım tasarımcısı Bo Welch ile tanıştı.

1990 yapımı gişe rekortmeni komedi Home Alone’da Macaulay Culkin’in dikkatsiz annesini canlandıran O’Hara, bu rolünü 1992’deki devam filminde de sürdürdü.

O’Hara, 2024’te People’a Home Alone için “Mükemmel bir film, değil mi?” demiş, deneyimi anlatırken “Çok keyifliydi. Çocuklarımızı oynayan tüm çocuklar gerçekten harikaydı” ifadelerini kullanmıştı.