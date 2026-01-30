Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı: Uzun süredir tedavi görüyordu

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır'ın son hali görüntülendi. Beynine pıhtı atması sonucu uzun süre yoğun bakımda olan Kadir İnanır'ı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaret etti.

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı: Uzun süredir tedavi görüyordu
Uzun süre yoğun bakımda kalan sanatçı Kadir İnanır'a tedavi gördüğü yerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyarette bulundu.

Beynine pıhtı atan İnanır uzun süren tedavi sürecinin ardından fizik tedavilerle ayağa kalkmıştı. İnanır'ın tedavisini sürdürdüğü merkeze ziyarette bulunan Özel, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı: Uzun süredir tedavi görüyordu

BEYNİNE PIHTI ATMIŞTI

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti.

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı: Uzun süredir tedavi görüyordu
