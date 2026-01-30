Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı: Uzun süredir tedavi görüyordu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Uzun süre yoğun bakımda kalan sanatçı Kadir İnanır'a tedavi gördüğü yerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyarette bulundu.
Beynine pıhtı atan İnanır uzun süren tedavi sürecinin ardından fizik tedavilerle ayağa kalkmıştı. İnanır'ın tedavisini sürdürdüğü merkeze ziyarette bulunan Özel, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti.