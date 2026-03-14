SON DAKİKA!
Evinde ölü bulunan Ayşegül Eraslan'ın arkadaşından şoke eden iddia! Otopsi raporunun detaylarını açıkladı

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan'ın evinde şüpheli şekilde ölü bulunmasının yankıları sürerken, yakın arkadaşı fotoğrafçı Semih Palancı'dan kritik bir iddia geldi. Palancı, kanlı nottaki el yazısının Eraslan'a ait olmadığını olayın intihar değil cinayet olabileceğini savundu. Öte yandan Palancı, otopsi raporunun detaylarını da açıkladı.

GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 12:57

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Ayşegül Eraslan'ın evinde ölü olarak bulundu. Ölümüyle sevenlerini kahreden genç kadının sosyal medya paylaşımları da dehşete düşürdü. Yarışmanın ardından kariyerine sosyal medya fenomeni olarak devam eden genç kadının sosyal medyada kanlı intihar notu paylaştığı ortaya çıktı. "Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok" ifadeleri dikkat çekerken, Eraslan'ın yakın arkadaşı fotoğrafçı Semih Palancı'dan da kritik iddialar geldi.

"KANLI NOTTAKİ EL YAZISI AYŞEGÜL ERASLAN'A AİT DEĞİL"

Palancı arkadaşının intihar etmediğini ine sürerek kanlı nota dikkat çekti. Eraslan’ın yakın arkadaşı Palancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada veda notundaki el yazısının Eraslan’a ait olmadığını iddia etti.

"ARKADAŞIMIZ CİNAYETE KURBAN GİTTİ"

Otopsi raporunu beklediklerini söyleyen Palancı, ''Değerli arkadaşım Ayşegül Eraslan evinde ölü olarak bulundu. Gece atmış olduğu hikaye ve kendisine ait olmayan el yazısını şüpheli bulduk. Polise bilgi verdik. Otopsi raporunu bekledik. Otopsi raporunda bilekleri kesilerek, boynu boğazı sıkılarak asılmış pozisyonu verilerek intihar etti gibi gösterilip cinayete kurban gitti arkadaşımız. Kadın cinayetlerine dur deyin artık.''

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

''Şunu açıkça ifade etmek istiyoruz: Ayşegül intihar etmemiştir. Ayşegül bir kadın cinayetinin kurbanı olmuştur. Bu olayın üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkacak ve sorumlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir. Ayşegül için, tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Fail ya da failler en kısa sürede bulunmalı ve hak ettikleri cezayı almalıdır.''

