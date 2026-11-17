Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı ile boşandıktan sonra aradığı aşkı Yaşar Çağlak'ta buldu. Geçtiğimiz yıl eski eşi Mustafa Aksakallı'dan ayrılan Mola, yeni bir aşka yelken açtı. Daha önce Tarkan’ın gitaristi Can Şengün ile adı aşk dedikodularına çıkan ünlü oyuncu, bu kez yeni sevgilisiyle görüntülendi. Şimdilerde gönlünü Yaşar Çağlak'a kaptıran Mola'nın yeni aşkı belgelendi. Ünlü oyuncu sevgilisi Yaşar Çağlak ile ilk kez görüntülendi.

EZGİ MOLA YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI!

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, 2018 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 8 Mayıs 2023 tarihinde dünyaevine girmiş ve birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Magazin gündeminin dikkat çeken çiftleri arasında yer alan ikilinin evliliği yaklaşık 2 yıl sürdü. Haziran 2025'te tek celsede boşanarak birlikteliklerini sonlandıran çift, ortak bir karar aldıklarını ve dostluklarını sürdüreceklerini dile getirmişti.

Ezgi Mola, katıldığı bir programda ayrılık nedenine dair konuşmuştu. Aldatma iddialarıyla sık sık gündemde yerini alan Mola, hakkında ortaya atılan dedikoduları reddederek eski eşi hakkında; "Mustafa gerçekten dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri" şeklinde konuşmuştu.

Mustafa Aksakallı ile ayrılığını Bertolt Brecht'in 'Madem İyisin' şiiriyle açıklayan Mola, "Herkes iyi olabilir ama önemli olan senin bana iyi gelip gelmediğin." ifadelerine yer vermişti.

Boşanmanın ardından adı farklı isimlerle aşk dedikodularına çıkan Ezgi Mola'nın, Haziran 2026'da yayımlanan haberlerde, Tarkan'ın gitaristi Can Şengün ile birlikte olduğu öne sürülmüştü. O dönem aşk yaşadıkları iddia edilen ikili cephesinden herhangi bir açıklama gelmemişti.

Geçtiğimiz yıllarda Aksakallı ile evliliğini noktalayan ünlü oyuncu, bu kez gerçekten yeni bir aşka yelken açtı. Zaman zaman magazin gündeminde oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Mola, yeni sevgilisiyle objektiflere yansıdı.

YENİ SEVGİLİSİ YAŞAR ÇAĞLAK İLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

Özel hayatında yeni bir sayfa açan Ezgi Mola, Yaşar Çağlak ile aşk yaşamaya başladı. Sevgilisi Çağlak ile birlikte Gazete Magazin objektiflerine yakalanan ünlü oyuncu, sonunda aradığı aşkı buldu.

Çiçeği burnunda yeni çift, magazin kameralarına ilk kez yansıdı. Adı daha önce aşk dedikodularına karışan Mola, magazin gündeminde geniş yankı buldu.

Mustafa Aksakallı'dan boşandıktan sonra yaklaşık 1,5 yıl sonra sevgilisi Yaşar Çağlak ile ilk kez objektiflere yansıyan Ezgi Mola'nın yeni ilişkisi kısa sürede hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük ses getirdi.

Ünlü oyuncunun sevgilisi Çağlak'ın kim olduğu ise merakla araştırılmaya başlandı. Son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi filminde başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Mola, bu kez aşk yaşadığı haberlerle adından söz ettirdi.