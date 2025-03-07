Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Fadik Sevin Atasoy'dan tekelleşme iddialarına net cevap: Gasp edildim

Son olarak Kardeşlerim dizisinde rol alan Fadik Sevin Atasoy, son dönemde birçok oyuncunun konuştuğu tekelleşme iddiaları hakkında konuştu. Tekelleşmeye tepki gösteren Atasoy, gasp edildiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fadik Sevin Atasoy'dan tekelleşme iddialarına net cevap: Gasp edildim
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 11:09

Dudaktan Kalbe, Son Bahar, Avrupa Yakası ve Ah Kalbim gibi dizilerde rol alan 49 yaşındaki Fadik Sevin Atasoy, tekelleşme iddialarıyla ilgili konuştu. Ayşe Barım'ın tutuklanmasıyla devam eden tekelleşme süreciyle ilgili ilk kez konuşan Fadik Sevin Atasoy, tepki gösterdi.

"MAĞDUR EDİLDİM"

Fadik Sevin Atasoy, sektörde yaşanan tekelleşmeyle ilgili olarak, "Sizin rolünüzün elinizden alındığı, mağdur edildiğiniz zamanlar oldu mu?" sorusuna; "Tek cevap vereceğim, başka soru olmasın. Evet, oldu" diyerek net bir cevap verdi.

Annesi Emel Göksu ile birlikte bir sinema filminde rol alacaklarını belirten Fadik Sevin Atasoy; "Annemle birlikte bir projeye başlıyoruz. Filmde anne - kızı canlandıracağız. Şu an hazırlık aşamasında. Ayrıca dijital projelerimiz de olacak" dedi. Seyahat etmeyi çok sevdiğini söyleyen Fadik Sevin Atasoy; "En çok Stockholm’a bayıldım. Çok güzel bir şehir. Gece hayatı hakkında pek fikrim yok ama tasarım ve sinema alanında çok başarılılar" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e sitem: Ben aşık oldum diyerek grubu dağıttı

Sıkça Sorulan Sorular

FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?
1 Ekim 1975 doğumlu Fadik Sevin Atasoy, Devlet Tiyatroları'na girdi ve burada 6 yıl boyunca hizmet verdi. Ayrıca burada idarecilik de yaptı. 2000 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu oyuncu olarak çalışmaya başladı.[9] İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da tiyatro üzerine eğitim aldı ve buralarda çalışmalar yaptı. İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Bulgarca konuşabilmektedir.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.