Fadik Sevin Atasoy'dan tekelleşme iddialarına net cevap: Gasp edildim

Dudaktan Kalbe, Son Bahar, Avrupa Yakası ve Ah Kalbim gibi dizilerde rol alan 49 yaşındaki Fadik Sevin Atasoy, tekelleşme iddialarıyla ilgili konuştu. Ayşe Barım'ın tutuklanmasıyla devam eden tekelleşme süreciyle ilgili ilk kez konuşan Fadik Sevin Atasoy, tepki gösterdi.

"MAĞDUR EDİLDİM"

Fadik Sevin Atasoy, sektörde yaşanan tekelleşmeyle ilgili olarak, "Sizin rolünüzün elinizden alındığı, mağdur edildiğiniz zamanlar oldu mu?" sorusuna; "Tek cevap vereceğim, başka soru olmasın. Evet, oldu" diyerek net bir cevap verdi.

Annesi Emel Göksu ile birlikte bir sinema filminde rol alacaklarını belirten Fadik Sevin Atasoy; "Annemle birlikte bir projeye başlıyoruz. Filmde anne - kızı canlandıracağız. Şu an hazırlık aşamasında. Ayrıca dijital projelerimiz de olacak" dedi. Seyahat etmeyi çok sevdiğini söyleyen Fadik Sevin Atasoy; "En çok Stockholm’a bayıldım. Çok güzel bir şehir. Gece hayatı hakkında pek fikrim yok ama tasarım ve sinema alanında çok başarılılar" ifadelerini kullandı.