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 | Dilek Ulusan

Farah Zeynep Abdullah sorusu Athena Gökhan'ı kaçırdı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde yan yana görüntülendi. Haklarında aşk iddiaları çıkan ünlü çiftten Athena Gökhan, İstanbul sokaklarında Farah Zeynep Abdullah sorularını duyunca arkasını bile bakmadan uzaklaştı.

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Farah Zeynep Abdullah sorusu Athena Gökhan'ı kaçırdı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 17:27

Oyuncu ile Athena Gökhan'ın beraber olduğu sosyal medyada yorum yağmuruna tutulurken, Farah Zeynep Abdullah 'u dinlemeye gitmesi ve mal kabul kapısından çıkması iddiaları güçlendirdi. Geçtiğimiz haftalarda da 'da görüntülenen ikili "Aşk" sorularına cevap vermekten kaçındı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH MAL KABUL KAPISINDAN ÇIKTI

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı, Farah Zeynep Abdullah ile Londra'da birlikte görüntülenmelerini soran muhabirlere; "Ne ne?" diye cevap verdi. Özoğuz, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna ise; "Öpüyorum arkadaşlar" diyerek, yoluna devam etti.

Farah Zeynep Abdullah sorusu Athena Gökhan'ı kaçırdı

AVM'de veren Athena grubunu izlemeye gelenler arasında Farah Zeynep Abdullah ve erkek kardeşi de vardı. Konser başlayana kadar kuliste Özoğuz’la zaman geçiren oyuncunun, daha sonra locaya geçtiği iddia edilmişti.

Farah Zeynep Abdullah'ın gece sonunda ise görüntü vermemek için AVM’nin mal kabul kapısından çıkış yapması çıkan iddiaları güçlendirdi.

Farah Zeynep Abdullah sorusu Athena Gökhan'ı kaçırdı

Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz ilk kez Londra'da görüntülendi. İkili ilişkileri hakkında herhangi paylaşımda bulunmazken, Gökhan Özoğuz'un Londra'da yaşayan Farah Zeynep Abdullah'ın ailesiyle de tanıştığı iddia edildi.

Farah Zeynep Abdullah sorusu Athena Gökhan'ı kaçırdı
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ETİKETLER
#konser
#Londra
#farah zeynep abdullah
#Gökhan Özoğuz
#Aşk Iddiaları
#Athena
#Magazin
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