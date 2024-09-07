Fatih Ürek, havalimanında saldırıya uğradı! Kavgayı polis ayırdı
Kıbrıs’a konser için gitmeye çalışan Fatih Ürek, İstanbul Havalimanı’nda saldırıya uğradı. Bir yolcunun hakaret ile başlayan tacizi fiziksel saldırıya geçince olaya polis müdahale etmek zorunda kaldı. Uçuş saati aksarken, şarkıcı şikayetçi oldu.
Şarkıcı Fatih Ürek, Kıbrıs'a gitmek için gittiği havalimanında saldırıya uğradı. Fiziksel şiddete maruz kalan Fatih Ürek, polislerin müdahale etmesi sonrası, ağır yara almaktan kurtuldu.
FATİH ÜREK SALDIRIYA UĞRADI
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Kıbrıs’a gitmek için İstanbul Havalimanı’na tekerlekli sandalye ile giden Fatih Ürek, bir yolcu tarafından hakarete uğradı. Sözlü tartışma fiziksel boyuta taşınınca olaya polis müdahale etti.
Yaşanan kavga sonrası uçuşun kalkış saati ertelendi. Yolcular bir hayli sinirlenirken, Fatih Ürek sahnesine yetişti.