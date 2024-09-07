Fatih Ürek, havalimanında saldırıya uğradı! Kavgayı polis ayırdı

07 Eylül 2024 13:44 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 13:50

Kıbrıs’a konser için gitmeye çalışan Fatih Ürek, İstanbul Havalimanı’nda saldırıya uğradı. Bir yolcunun hakaret ile başlayan tacizi fiziksel saldırıya geçince olaya polis müdahale etmek zorunda kaldı. Uçuş saati aksarken, şarkıcı şikayetçi oldu.

Şarkıcı Fatih Ürek, Kıbrıs'a gitmek için gittiği havalimanında saldırıya uğradı. Fiziksel şiddete maruz kalan Fatih Ürek, polislerin müdahale etmesi sonrası, ağır yara almaktan kurtuldu. FATİH ÜREK SALDIRIYA UĞRADI Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Kıbrıs’a gitmek için İstanbul Havalimanı’na tekerlekli sandalye ile giden Fatih Ürek, bir yolcu tarafından hakarete uğradı. Sözlü tartışma fiziksel boyuta taşınınca olaya polis müdahale etti. Yaşanan kavga sonrası uçuşun kalkış saati ertelendi. Yolcular bir hayli sinirlenirken, Fatih Ürek sahnesine yetişti. İlgili Haberler Şükran Ovalı'yı görenler gerçek güvenlik zannetti! Ortaya eğlenceli anlar çıktı Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'i üzen yorum! Cevabıyla herkesi duygulandırdı