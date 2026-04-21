Fatih Ürek’in mal varlığı açıklandı! Mirasın kime kaldığı belli oldu

21.04.2026
16:02
21.04.2026
Geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Fatih Ürek, vefatıyla tüm sevenlerini üzmüştü. Ünlü ismin vefatının ardından mal varlığı günlerce konuşulmuş hatta kime kalacağı da merak edilmişti. Mal varlığıyla gündemden düşmeyen Fatih Ürek’in mirasının kime kalacağı belli oldu. Sanatçının evleri, mücevherleri ve araçlarının da içinde olduğu mirası kardeşlerine dağıtıldı.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre hastane de tedavi görüyordu. Ancak Fatih Ürek 30 Ocak’ta hayata veda etti. Fatih Ürek’in vefatının ardından sevenleri ve hayranları derin bir hüzne boğulmuştu. Uzun süredir magazin gündeminde yer alan Fatih Ürek’in vefatının ardından mal varlığıyla ilgili gelişmeyle dikkat çekti.

Geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastane de hayatını kaybeden sanatçı Fatih Ürek, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti. Cenaze törenin de sevenleri yalnız bırakmazken Fatih Ürek Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmişti. Ardından mal varlığı ile magazin gündeminde çok konuşulanlar arasında yer almıştı. Sanatçının vefatının ardından açıklanan mal varlığı ise gündem olmuştu.

Şarkılarıyla sevilen sanatçılar arasında yer alan Fatih Ürek, hayatını kaybettikten sonra mal varlığıyla da oldukça çok konuşulmuştur. Bodrum’da yaklaşık olarak 170 Milyon TL değerinde bir malikanesi olduğu söylendi. Ayrıca Ataşehir’de 5 dairesi bulunduğu ve banka da nakit varlıklarının olduğu da ifade edildi. İddia edilene göre Fatih Ürek’in 6 Milyon TL değerinde bir otomobilinin olduğu bilgisi de paylaşıldı. Bunların dışında pırlanta ve mücevher koleksiyonuda olduğu ifade edildi.

Tabi tüm bu mal varlıkların kime kalacağı merak edildi. Gazeteci Seyhan Erdağ’ın açıklamalarına göre, hukuki süreçlerin ardından Fatih Ürek’in malları kardeşlerine kalacak. Ünlü sanatçının mirası kız kardeşleri Sevil Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüştürüldü. Magazin gündemine de bomba gibi düşen bu haber sonrası Ürek’in mal varlıklarıyla ilgili süreç tamamlandıktan sonra kardeşlere geçeceği de belirtildi.  

Şimdilerde magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberler sonrası, sosyal medyada da konu hakkında yorum yapılıyor. Öte yandan Fatih Ürek’in hayattayken yapmış olduğu bir açıklamada en büyük isteğini anlatmıştı. Ünlü ismin kendi adına bir okul yaptırmak istediğini dile getirmişti. Hatta vakıf kurarak da eğitime katkı sağlamak istediğini de ifade etmişti.

3 Nisan 1966 yılında dünyaya gelen Fatih Ürek, ilkokul da Zeki Müren taklitleri yaparak sahne sanatlarına ilgi duymuştur. Daha sonra 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’na figüran olarak katılan Fatih Ürek, 20 yaşına kadar orada çalışmıştır. Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek, çeşitli yerlerde sahne almaya başlamıştır. Kariyeri boyunca müzik alanında albümler yapmış, televizyon programı sunmuştur.

Ailesinin dört çocuğundan tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek’in üç tane de kız kardeşi bulunmaktadır. İlk albümü ile dikkatleri üzerine çeken Fatih Ürek, birçok müziksever tarafından ilgi ile takip edilen isimlerden biriydi. Son zamanlarda da ‘Sus Sus’ şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer almıştı.

